和家人吵架…20歲男怒跳運河與警消對峙　前女友出面解圍

▲▼新北20歲男和家人吵架後，暴怒跳入運河與警消對峙。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北一名20歲江姓男子，27日凌晨2時許，與家人吵架後和兩名友人到五股區疏洪道陽光運河散心，未料他情緒一時激動，跳進河中不願上岸，2名友人苦勸無果，叫來警消幫忙，江男仍不為所動與消防人員對峙，最後在家屬與江男前女友勸說下，才結束了這場事件。

據了解，新北市一名20歲江男，與家人吵架後心情不佳，與兩位友人至五股區陽光運河處散心，後來情緒激動跳進河中游泳不願上岸，友人攔住失敗立即通報119。

消防人員到場後，著救生衣以魚雷浮標欲把江男救起，但江男仍在河中游泳與警消對峙，所幸江男家屬及其前女友到場，在前女友勸說下方才願意配合消防人員救援上岸，但江男仍情緒不穩，消防人員遂將其送往台北醫院。

新北市政府消防局第二大隊表示，水域救援可參考救溺五步：「叫叫伸拋划」。

叫:大聲呼救；叫:呼叫 119、 118、 110、 112；伸:利用延伸物（竹竿、樹枝等）；拋:拋送漂浮物（球、繩、瓶等）；划:利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）；救溺五步是低風險到高風險的救溺方式，第一時間務必大聲求援，利用周圍救生器材，切勿貿然下水救人。