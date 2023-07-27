杜蘇芮直撲金門！國軍幫運沙包助防颱　趁無風雨遊客拍照打卡

記者林名揚、劉人豪／金門報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，金防部今（27日）進行防災大作戰，出動機步營30員兵力、2輛中戰，前往金門東半島金湖鎮協助搬運沙包，提供給民眾作為防颱使用。而滯留金門的旅客，趁暴風圈尚未抵達金門前，紛紛前往金門大橋拍照打卡。

▲金防部出動協助搬運沙包。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金防部前往金門東半島金湖鎮協助搬運沙包防颱。（圖／記者林名揚翻攝）

目前杜蘇芮距離金門還有一段距離，但颱風的環流繞過整個台灣本島，以致於26日白天金門就出現相當強勁的風勢，海邊風浪加強路樹倒塌，林務所也緊急派員搶修。據中央氣象局資料，金門將有9至10級強陣風，並預估杜蘇芮暴風圈會在7月27日下午3時抵達金門，28日下午2時離開金門。

▲滯留金門的旅客紛紛在金門大橋拍照打卡。（圖／記者林名揚翻攝）

滯留金門旅客紛紛在金門大橋拍照打卡，並表示「現在風還不是很大」、「錢都花了來拍照」。金門縣府觀光處表示，7月27日台金所有航班全天取消，相關航班異動或退票資訊，可洽航空公司客服或官網查詢，小三通金門往返五通、石井航線全天候停航。

而金門大橋自7月27日下午3時起封橋，並採單側入口封閉，非緊急狀況不得上橋。