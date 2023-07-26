中俄「北部．聯合-2023」演習結束　陸海軍艦艇編隊訪海參崴

▲陸海軍訪海參崴。（圖／翻攝自中國軍網）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸官媒《解放軍報》報導，剛剛結束「北部·聯合-2023」演習的大陸海軍艦艇編隊，24日上午抵達俄羅斯東部城市符拉迪沃斯托克（海參崴）進行友好訪問。中方指揮員致詞時表示，中俄兩國新時代全面戰略協作夥伴關係正在不斷向高水平邁進。

報導描述，薄霧籠罩著美麗的金角灣，俄太平洋艦隊主力艦艇在港灣內整齊列陣，歡迎中國海軍的到來。當地時間上午10時30分，中國海軍艦艇編隊漸次停靠符拉迪沃斯托克港33號碼頭。編隊官兵軍容嚴整，在甲板上分區列隊。

報導說，編隊靠港後，各艦掛起滿旗。直升機庫上方懸掛的「深化友好交流共譜合作新篇」、「深化中俄軍事交流提升務實合作水平」等中俄雙語條幅格外醒目。

俄太平洋艦隊副司令比瑞索夫斯基在碼頭迎接。俄方軍樂隊奏響中俄兩國國歌。中方指揮員在隨後的致辭中表示，中俄兩軍的交流互鑑日益深化，彰顯了中俄兩國新時代全面戰略協作夥伴關係正在不斷向高水平邁進。比瑞索夫斯基在致辭中說，此次演習進一步加深了兩國海軍、兩國人民之間的友誼。

報導強調，中國駐俄使領館代表、中資機構代表、當地華人華僑等參加了歡迎儀式。訪問期間，中俄海軍將開展相互參觀艦艇、甲板招待會、籃球友誼賽等活動。