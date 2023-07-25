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「新聞示意圖」本尊被搜出！　竟是網黃正妹

警破獲賣淫組織，新聞示意圖讓網友興奮了！找到本尊真的是網黃正妹。（翻自《掌心長興》TikTok）

▲警破獲賣淫組織，新聞示意圖讓網友興奮了！找到本尊真的是網黃正妹。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國山西大同公安局御東分局在6月底破獲一起未成年賣淫組織案，不過當地一家媒體在報導此新聞時、所用的示意配圖，意外讓眾多網友興奮，因為真的有老司機神出示意圖的妹子，並發現「示意圖都是真的」！

據中國《掌心長興》的報導指出，山西大同警方在6月底破獲該賣淫集團，並刑事拘留1人、治安拘留1人、解救被迫賣淫未成年男女5人。不過有眼尖的網友發現，《掌心長興》製作的新聞短影片中所使用的示意圖，似乎不單純。

 

之後有老司機進一步搜尋，發現新聞片段中的兩個少女影像，全部都是真的AV。而且第一段的「眼鏡妹」，疑似是真的未成年少女，並在網路間做網黃，拍攝裸體影片與裸體直播。第二段的「制服妹」，則是來自日本的A片。結果這段新聞片段，意外引發眾多網友討論，不少網友紛紛直呼：「牛逼啊！小編。」、「看來這新聞編輯很懂啊！」、「這幾個妹子都不錯。」

網友神出第一位眼鏡妹是真的網黃。（翻自《黑料不打烊》）

▲網友神出第一位眼鏡妹是真的網黃。

第二段制服妹是日本A片。（翻自《黑料不打烊》）

▲第二段制服妹是日本A片。

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