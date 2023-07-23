國民黨全代會今登場！5分鐘迅速提名侯友宜　韓國瑜出席成焦點

▲韓國瑜確定出席全代會，他當天言論以及與侯友宜互動將成為外界關注焦點。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨第21屆第3次全國黨代表大會今日登場，本次全代會聚焦備戰明年1月13日總統及立委選舉，其中以「政黨輪替，台灣更好」為主軸。全代會將從上午9點30分開始，預計中午結束，原本要出國的高雄市前市長韓國瑜也將出席，對國民黨總統選情低迷及非綠整合充滿焦慮感的泛藍支持者，必然把焦點集中在韓身上，韓會有什麼發言動作成為外界關注焦點。

國民黨日前也公布全代會活動主視覺意象為「翻轉的方塊」，寓意「政黨輪替，翻轉台灣 」、「重返執政，撥亂反正」；而「KMT」由來自不同角落的小方塊所組成，整體字形方向由左下方往右上揚，T同時也代表「台灣」意涵，其右上角有個小小的箭頭。整體設計象徵國民黨將團結全國各界所有的支持與力量，帶領台灣向上進步、往前邁進，拚台灣的好日子。

國民黨指出，全代會將從上午9點30分開始，並預計於中午結束，主要分為兩個階段，第一階段為第16任正、副總統暨第11屆區域暨原住民立法委員提名造勢活動，約75分鐘；第二階段為黨務報告與輔選工作等議程，分別包含立院黨團報告、中央評議委員聘任追認案、考紀會委員追認案等黨務工作，約80分鐘。表定12點30分由黨主席朱立倫做結論，並結束活動。

國民黨表示，確認總統與立委候選人名單，整隊出發完成再次政黨輪替的使命。出席與會的除台澎金馬的黨代表之外，還有來自含大陸地區等海外的代表共1000餘人。朱立倫也將邀請前總統馬英九及國民黨13位縣市長共同上台，替侯友宜跟所有立委提名人加油打氣，同時邀請歷屆前任主席，還有其它重量級的貴賓到場共襄盛舉。

在第二階段提案部分，文傳會主委林寬裕先前指出，目前有6個一般性黨務改革提案，至於臨時提案，只要超過100位黨代表連署，就可以在當天10點前送到議事，在當天提出臨時提案。值得注意的是，按照計畫，723國民黨全代會將正式提名侯友宜參選總統，為避免有黨代表突襲換侯，直接取消提案環節，提名流程也從上次韓國瑜20分鐘砍成剩5分鐘。

▲國民黨全代會流程。（圖／讀者提供，可點圖放大）