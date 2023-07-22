金門死亡火警！小黃女運將白天補眠　慘遭烈焰活活燒死

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門金沙鎮西園一處鐵皮屋21日下午發生一起火警！警消人員獲報抵達現場，發現2樓已全面燃燒，且有一人受困，緊急部下水線灌救，經分2線搶救，並利用破壞機具進到屋內後，發現受困的婦人全身已嚴重燒傷，緊急送往醫院搶救，她仍不幸宣告不治，至於詳細的起火原因仍待進一步調查釐清。

▲金門火警，一人葬身火窟。（圖／記者林名揚翻攝）

這起案件發生在21日下午4時7分，報案人稱他當時正在1樓玩電腦，卻突然聞到奇怪的煙味，遂立即起身前往2樓查看，沒想到卻發現2樓起火，且火勢一發不可收，媽媽還受困屋內，嚇得連忙報警。

不過當警消人員抵達現場時，2樓已全面燃燒，且不斷有猛烈火舌及濃煙竄出，1樓也有部分區域已起火，遂立即布下水線灌救，並前往2樓搶救，最終於二樓窗戶路口發現受困民眾，但她全身嚴重燒燙傷，已沒了生命跡象，緊急送醫搶救後，她仍不幸宣告不治。

死者兒子表示，媽媽平時晚上會外出跑車，白天都在補眠，沒想到卻因此葬生火窟，讓他難過不已。

消防局事後呼籲，民眾使用電器及瓦斯等，應注意安全，有使用線香等微小火源習慣時，應注意周遭不可有其他可燃物，另如不幸發生火災時，第一時間應立即報案，以免延誤黃金救援時間。