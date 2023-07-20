　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

【廣編】佳格攜手博幼尖前中心打造竹縣首個營養教育示範基地　學童端出馬告刺蔥創意料理

▲▼佳格,博幼尖前中心,新竹,尖石,營養教育示範基地。（圖／業者提供）

▲佳格以愛灌溉食育營進駐尖石鄉，打造新竹縣首個營養教育示範基地，上排左一錢佳慧老師、左二佳格食品集團公關副理朱薏芷、左四博幼基金會尖前中心主任康昌銘。

圖、文／佳格提供

佳格食品集團以愛灌溉營養教育扎根偏鄉，今年挹入將近188萬營養資源予新竹地區，計畫從新竹縣尖石鄉正式起跑！佳格攜手博幼尖前中心打造新竹縣首個「營養教育示範基地」，更與教育經驗豐富的新竹在地食農教師錢佳慧合作，於7/19、7/20兩日舉辦「以愛灌溉食育營」，透過兩天的暑期營隊讓在地的孩子認識正確的營養知識，更於營隊中引導中孩子從生活軌跡中找到可獲取營養的來源，並透過烹飪課程培養孩子完整的營養自立能力！

博幼尖前中心深耕新竹縣尖石鄉14年，目前中心輔導超過220名弱勢學童，其中高達86%都是來自泰雅族部落。漫長暑假中，博幼尖前中心扛起部落孩子家長的角色，補齊都市與偏鄉落差規劃不同跨領域的營隊課程，像是佳格首次舉辦的「以愛灌溉食育營」，就有共計34位博幼尖前中心學童報名參與，參與學童從小一到小六混齡分組，讓大孩子帶著小小孩一起從營養遊戲開始建構對於六大類營養的觀念。

為了讓孩子學以致用，佳格特別與在新竹縣偏鄉擁有近六年在地特色課程與食農教學經驗的教師錢佳慧合作，在兩日的營隊中設計許多讓孩子親自動手料理的環節，並運用佳格「以愛灌溉食育箱」的物資，補足孩子普遍缺乏的乳品類、全榖雜糧類、堅果種子類營養。創意食譜則運用在地特色物產馬告、刺蔥，從最簡單點心QQ地瓜圓及藜麥堅果麻糬、到最難的奶油雞肉燉飯，都引導小朋友獨立完成，期盼透過兩天的訓練，讓孩子在返家後也具備自己料理三餐，以及選擇營養均衡飲食的能力。

ET快訊
要到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛發聲
LINE「傳照片新功能」悄上線！
黃子佼2萬長文看不完！他丟ChatGPT「被回一句拒絕」
快訊／離奇命案！人孔蓋撈出男屍
火燒車「2人成焦屍」　死者身分確認
另角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死　姊目擊急蹲地摸頭
冷氣砸死女大生！店家驚恐還原現場

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【廣編】佳格攜手博幼尖前中心打造竹縣首個營養教育示範基地　學童端出馬告刺蔥創意料理

松益發建築集團深入偏鄉　六龜山地育幼院做公益散播愛

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

【廣編】佳格攜手博幼尖前中心打造竹縣首個營養教育示範基地　學童端出馬告刺蔥創意料理

松益發建築集團深入偏鄉　六龜山地育幼院做公益散播愛

從八里到新店學開車…政大女等公車被冷氣砸死！家屬悲痛發聲

蔡凡熙羨慕金秀賢厚實胸肌　戴男神的同款MIDO錶耍帥

【監所技能銜接助更生】鐵窗中的浴火鳳凰　烘烤不服輸的滋味

當年《傻孩子》紅到入圍金曲　閻韋伶消失11年...近況曝光宣布新身份！

為台灣旱招潮蟹發聲！　台塑聯手台塑化疏伐濁水溪紅樹林

統一獅啟動新人談約　沒計畫簽自主培訓球員

內衣上印牧秀悟的臉　岡本和真獲「內在力量」奪央聯全壘打王

我國逾8成三明治家庭　4成以上族群「壓力爆表」

告五人工作忙翻「健檢報告出爐」　三人自豪1件事

楊洋劇中玩滅火器被疑「挪用公共消防設施」　老闆親解釋：是自費

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

公益熱門新聞

渣打公益馬拉松　報名參賽抽哩程

佳格攜手博幼尖前中心　打造竹縣首個營養教育示範基地

松益發建築集團至六龜山地育幼院　偏鄉公益散播愛

一粒麥子基金會揪7-11「送餐兼送暖」

1957福利專線　社工陪您走過困難第一步

舞團孩子急募50萬赴歐洲比賽

陪長者提前過端午　頂新集團出錢出力

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

遠雄文教公益基金會　挺進台東長濱

生麗國際捐贈　助臺大兒醫累計逾千萬儀器

怡和餐飲獲「永續發展目標行動獎」　關懷社會不落後

送愛到部落22年！東森爸爸助偏鄉

更多熱門

相關新聞

連鎖旅館集團出手　2.4億收新竹站前現成飯店

連鎖旅館集團出手　2.4億收新竹站前現成飯店

新竹車站附近、東門街上的明月大飯店，整棟以2.4億元交易，買方為瑞石旅館集團，在全台共有11間旅館。在地房仲表示，新竹車站周圍旅館家數多，但普遍規模不大，「最近聽聞有日本旅行社想買旅館，但需求200房以上，遲遲未找到標的。」

即／新竹員警派出所內中彈身亡

即／新竹員警派出所內中彈身亡

少年住教會！連16天被噁男「隔內褲狂吸」

少年住教會！連16天被噁男「隔內褲狂吸」

陷入小王的愛情遊戲　人妻糾纏18年罹憂鬱

陷入小王的愛情遊戲　人妻糾纏18年罹憂鬱

新竹5年房價井噴1.4倍　七都新案價正式攀上「千萬時代」

新竹5年房價井噴1.4倍　七都新案價正式攀上「千萬時代」

關鍵字：

佳格博幼尖前中心新竹尖石營養教育示範基地

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

冷氣墜落砸死21歲女！工人稱「以為裝好了」

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面