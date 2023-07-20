【廣編】佳格攜手博幼尖前中心打造竹縣首個營養教育示範基地　學童端出馬告刺蔥創意料理

▲佳格以愛灌溉食育營進駐尖石鄉，打造新竹縣首個營養教育示範基地，上排左一錢佳慧老師、左二佳格食品集團公關副理朱薏芷、左四博幼基金會尖前中心主任康昌銘。

圖、文／佳格提供

佳格食品集團以愛灌溉營養教育扎根偏鄉，今年挹入將近188萬營養資源予新竹地區，計畫從新竹縣尖石鄉正式起跑！佳格攜手博幼尖前中心打造新竹縣首個「營養教育示範基地」，更與教育經驗豐富的新竹在地食農教師錢佳慧合作，於7/19、7/20兩日舉辦「以愛灌溉食育營」，透過兩天的暑期營隊讓在地的孩子認識正確的營養知識，更於營隊中引導中孩子從生活軌跡中找到可獲取營養的來源，並透過烹飪課程培養孩子完整的營養自立能力！

博幼尖前中心深耕新竹縣尖石鄉14年，目前中心輔導超過220名弱勢學童，其中高達86%都是來自泰雅族部落。漫長暑假中，博幼尖前中心扛起部落孩子家長的角色，補齊都市與偏鄉落差規劃不同跨領域的營隊課程，像是佳格首次舉辦的「以愛灌溉食育營」，就有共計34位博幼尖前中心學童報名參與，參與學童從小一到小六混齡分組，讓大孩子帶著小小孩一起從營養遊戲開始建構對於六大類營養的觀念。

為了讓孩子學以致用，佳格特別與在新竹縣偏鄉擁有近六年在地特色課程與食農教學經驗的教師錢佳慧合作，在兩日的營隊中設計許多讓孩子親自動手料理的環節，並運用佳格「以愛灌溉食育箱」的物資，補足孩子普遍缺乏的乳品類、全榖雜糧類、堅果種子類營養。創意食譜則運用在地特色物產馬告、刺蔥，從最簡單點心QQ地瓜圓及藜麥堅果麻糬、到最難的奶油雞肉燉飯，都引導小朋友獨立完成，期盼透過兩天的訓練，讓孩子在返家後也具備自己料理三餐，以及選擇營養均衡飲食的能力。