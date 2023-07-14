飯店驚見男屍！「穿女裝跑趴」最後身影曝　北海道警：找不到頭

▲浦仁志生前曾以女性打扮去參加派對。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

日本北海道札幌市中央區一間旅館，在當地時間本月2日下午，驚傳駭人命案。當地旅館人員在清理客房時，發現浴室內有一具無頭男屍，而被砍下的頭顱不知去向。這幾天經過當地警方追查，發現死者是今年62歲，已婚有兩個兒子的浦仁志。

媒體報導還爆出，本身性別是男性的浦仁志，平時喜歡以女裝打扮，在被斬首殺害前，還去了一場派對開趴。根據日本《週刊文春》報導，浦仁志平時從事室內建材等相關工作，家裡住在距離案發飯店約30公里的路程。附近鄰居指，浦仁志雖然和周邊的人沒有太多互動，但個性算是和善。

另外報導中也提到，浦仁志在被殺害前，曾打扮成漂亮的女性，在離飯店走路約5分鐘的地方參加了一場派對。派對結束後曾和一名男士會合，兩人一起入住飯店，但該位男士後來退房時，是只有一人離開，未見浦仁志身影。飯店人員是後來前往房間打掃，才發現了他的屍體。 在凌晨2時左右離開，但浦仁志一直到隔天下午3點都沒有辦理退房，飯店人員前往房間察看，才發現其屍體。 而警方初步調查認為，因為房間沒有打鬥痕跡跟血跡，兇手應該是在浴室行兇，判斷是熟人所為。目前尚未發現死者的頭顱，但與他一同入住的男子，目前下落不明，被警方認定嫌疑重大，全案正在追查中。

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