7獄警撿屍香港妹！　3輪流性侵、4人一旁DIY

▲妹子跟7男喝到掛慘遭撿屍，3人輪流性侵、4人在旁自慰！嫌犯全是香港獄警。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

香港近日發生一起離譜事件，一名31歲女子在本月8日開趴喝酒，與7名男子對飲喝到掛，最後慘遭這7人撿屍性侵。但這7男的身分，竟然都是香港懲教署人員，也就是所謂的獄警。

據《香港01》報導，事發在本月8日晚間，受害女子當時和2名友人到尖沙咀一棟出租公寓內，開趴喝酒狂歡，現場還有另外7名男子。直至凌晨時分，這2名友人先行離去，留下女子和這7男對飲，但過不久，女子感覺到身體昏昏沉沉，之後就醉倒不省人事。

等到女子逐漸恢復意識時，這時她發現自己正在被3名男子輪流性侵，另外4名男子則在一旁自慰，待女子完全清醒後，自行報警處理。但初步調查發現，這7名涉嫌集體性侵猥褻的男子，竟然全都是香港懲教署人員，當中還有主任級的官員，7人年齡介在23-28歲間。據悉警方目前已朝「性侵案」方向偵辦，而這7人也已遭停職處理，等待最新處分。

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