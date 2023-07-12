吉兆？天空出現罕見「七彩祥雲」民眾驚呼　NASA卻警告了

▲民眾目擊「七彩祥雲」。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

近日在TikTok出現一段影片，雲層中間出現一條看似龍捲風形狀的「七彩祥雲」，看起來煞是美麗。如此奇景過去也曾吸引了NASA出面解釋成因，指出看到這樣的雲朵並不是代表有齊天大聖準備降臨，反而是一種風暴天氣即將現身的警告。

根據《unilad》報導，日前有網友在TikTok上傳一段雲朵的影片，並且宣稱這是「中國雲彩中的彩虹」。只見影片中，在兩個雲朵的中間，出現了一個長條型、看似螺旋狀的雲朵。值得一提的是，這個螺旋狀的雲朵中卻夾雜著七彩炫麗的顏色，看起來非常漂亮。

面對如此神奇又美麗的景象，就有專業的網友表示，這是一種名為「pileus iridescent cloud（菌蓋彩雲）」的自然天象，這代表著是雲朵中的水滴群大小都十分接近，聚集在一起後，以不同的角度來折射光線，所以產生各種顏色。

針對如此奇特的天象，過去美國太空總署（NASA）曾出面解釋，表示這種大規模的菌蓋彩雲（Iridescent Pileus Cloud）中間其實藏有不少烏雲，當菌蓋彩雲出現在普通的積雲上方時，代表著較低的雲正在向上發展，未來有形成風暴的可能。

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