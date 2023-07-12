諷刺！國造「狙擊槍」延3年交不了貨　前防長女婿卻早升官

▲總統蔡英文端午節慰勉桃園「海軍陸戰隊陸戰66旅」，對國產的手栓式輕狙擊槍很感興趣，但同款的半自動狙擊槍研發發生卻遇上瓶頸，多次延宕交貨。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國安局特勤中心為維護元首安全，對外採購7.62公厘輕型狙擊槍，遲遲拿不到外國政府許可而受阻，日前終於獲得美國政府許可輸出，預計將在10月完成採購。軍方知情人士告訴CTWANT，早在2020年國防部「軍備局生產製造中心」就宣告成功研發輕型狙擊槍，其計畫主持人、前國防部長嚴德發的女婿也因研發有功而破格升官，但這批狙擊槍至今拖3年還在研改，無法通過使用單位的鑑測、交貨，恐是國安局被迫違反國防自主政策對外採購的主因，根本打臉「國防自主」的政策。

知情人士指出，2020年生產製造中心研發「聲稱」完成7.62公厘輕型狙擊槍測評，可交由旗下的205兵工廠生產，海軍、陸軍等軍種也編列預算向軍備局購買，但原本該陸續交貨，卻接連3年無法通過買方的鑑測，年年保留預算；國防部今年1月又說要延到11月底前完成解繳（交貨）。他指出，該計畫是由嚴德發的女婿簡逢隆中校負責，其實結案時測評是「低空掠過」，未徹底解決設計問題，但大家卻裝做沒這件事，生產製造中心主任王國樑少將還因為研發「成功」，破格升簡逢隆為上校。

該人士透露，陸軍、海軍委由205廠生產半自動式輕型狙擊槍1087枝，在前（2021）年陸軍進行接收鑑測驗收時，接受測試的3把狙擊槍共射擊5波、每波3發，其中都有高達3波的精度未達到標準，被要求改善；未料第二年又發現耐久測試時不符要求，機件應力及金屬疲勞造成槍管座裂損，需求部隊只好與軍備局修訂委製書，並進行研改，針對槍管座構型、材質及硬度等瑕疪執行研改，未來小批量驗證測試，待通過鑑測後，再分批解繳完成。

▲國安局特勤中心人員接受總統、副總統候選人安全維護專精訓練，日前向美國採購7.62公厘狙擊槍而未向國內購買，被評為違反「國防自主」。

但到了去（2022）年，立法院外交及國防委員會10月審查「112年度中央政府總預算案」中的國防部主管非營業基金，朝野立委再度關切陸軍司令部委由軍備局205廠研製「輕、重型狙擊槍」的進度，發現國造狙擊槍還是未通過陸軍戰術測評，無法交貨。當時陸軍參謀長章元勳在立院表示，205廠產製的手栓式輕型狙擊槍首批已交貨，但剩下半自動輕型狙擊槍在驗收過程中耐久度測試不及格，未通過軍種的測試，希望半自動狙擊槍未來可以作複評，希望能在2022年11月起分批交貨。

立委江啟臣當時質詢表示，軍備局耗資9億元研發輕、重型狙擊槍，執行期程2019到2022年，但軍備局最後交出的半自動狙擊槍，「不耐用，很快就壞掉」，重型狙擊槍則未通過測評，還沒做出來。軍備局說是陸軍開的規格太高，比美軍還高；陸軍說是軍備局自稱可做得到，雙方各說各話，如此無異打臉國防自主，這樣策略上就應採取外購。當時軍備局長吳慶昌表示，輕型狙擊槍已改善槍管托材質耐受度，可望在2023年2月通過鑑測。

不過，到了今天，這批狙擊槍還是無法交貨，國防部1月接受立委質詢時表示，考量驗證及產製時程，全案將辦理委製協議書修訂，現正由陸軍審辦中，交貨期程擬再延至今年11月30日前完成製繳，並已協調軍種111年度預算新台幣5億9084萬元再辦理保留。軍備局表示，半自動輕型狙擊槍戰測耐久2,000發，產品檢驗為3,000發，無降低驗收標準情事；另外，為獲得30機砲彈技資，第205廠與美商NG公司簽訂MOU，並無採購10年條款。至於護航升官案，軍備局則沒有正面答覆。

▲生產製造中心研發的輕型狙擊槍延遲交件、105輸型戰車無法量產引發爭議，該中心主任王國樑少將也遭指控未按規定管理下屬升遷，造成大量兵員申請退伍。

延伸閱讀

▸ 國防自「狙」2／花數十億公帑鐵口研發30砲彈 7年後回頭向老美採購

▸ 新科歌后1／A-Lin首奪金曲爽慶功 與親朋好友通宵狂歡

▸ MV定情1／ 「AcQUA源少年」黃莑茗爆熱戀 與MV女主角盧以恩家中煲愛