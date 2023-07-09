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星巴克「買一送一」又來了！連續爽喝3天　優惠時段曝光

▲星巴克買一送一。（圖／環球購物中心提供）

▲星巴克推出限時買一送一活動。（資料照／環球購物中心提供）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人早上都要來一杯咖啡提振精神，優惠活動又來了！星巴克從明（10）日開始，推出為期3天的好友分享日活動，只要消費者在優惠時段進到星巴克購買特大杯飲品，就可以享有買一送一優惠。另外，伯朗咖啡館在7月每周一持伯朗Lounge卡消費，也有飲品買一送一的優惠。

星巴克在7月10日至7月12日推出「集團同慶活動．好友分享日」活動，在當天11時至20時到門市購買2杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

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優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克也提醒，此次活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，且各項折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動，也無法合併使用。詳細活動辦法依星巴克官網公告為主。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

▲伯朗咖啡館也有推出優惠。（圖／翻攝自官方粉絲團）

此外，伯朗咖啡館也推出卡友獨享活動，7月每周一持伯朗Lounge卡到店消費，就可以享有飲品買一送一活動，該活動也無法和門市其他優惠合併使用，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須先儲值足額後再付費，始享有飲品買一送一優惠。季節限定飲品、手沖精品咖啡、極品藍山、科大限定飲品、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動。

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