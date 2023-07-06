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爸媽安了！高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」　1人就開班

▲▼高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」，1人即開班。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」，1人即開班。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市公立幼兒園自今年7月暑假起，全面開辦延長照顧服務，1人就開班，家長繳費每小時不超過50元，將嘉惠超過1萬2千名幼兒；同時也擴大辦理國中、國小及學前身障學生暑期照顧專班，落實家長需求開班照護。而高雄市長陳其邁今（6）日至鳳山區中正國小視察暑期開課情形，祝福大家快樂學習、暑假愉快。

體貼育兒家庭、關心學童教育，陳其邁強調，課後以及暑假有關公幼延長照顧1人就開班，每小時最多50元收費，針對寒暑假仍需工作的家長，盼透過全面開班減輕家長負擔，讓孩童開心學習，家長安心、放心。

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▲▼高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」，1人即開班。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁與教育局長謝文斌、立委許智傑，以及諸多地方民意代表等人，先後與孩童跳圈圈闖關、與特教生進行沙畫課程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」，1人即開班。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，高雄市政府長期關注身心障礙學生與家長的需求，首創全國之先，全面開設國中以下專屬身障生的課後照顧專班，每學年預計投入3500萬經費，嘉惠近千名身障生家庭；公幼延長照顧部分挹注5,700萬元，近1萬2千名幼兒受惠，提供幼兒豐富多元的統整性活動，例如體能活動、美感體驗、遊戲互動、語文學習等，讓家長安心兼顧工作與育兒。

對於推動身心障礙學生課後照顧班，特教生家長王先生特別向市長表達感謝，不僅減緩父母課後及寒暑假安置孩子的困擾，也讓特教生暑假期間學習不中斷；家長林小姐則分享本身為雙薪家庭，透過公幼延長照顧服務，多元有趣的課程讓孩子學習收穫良多，家長安心工作之際也能掌握孩子學習狀況，而親民的銅板價的費用，實質減輕經濟負擔。

陳其邁與教育局長謝文斌、立委許智傑，以及諸多地方民意代表等人，先後與孩童跳圈圈闖關、與特教生進行沙畫課程，透過色彩辨識、手作DIY鍛鍊手指靈活性和精細動作能力，促進手眼協調發展與提升專注力，市長頻頻稱讚大家的表現，也一一發送貼紙，從市長手中接過貼紙的學生們喜悅不已，齊聲高喊「謝謝市長！」，氣氛歡樂溫馨。

▲▼高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」，1人即開班。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁今日至鳳山區中正國小視察暑期開課情形，祝福大家快樂學習、暑假愉快。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」，1人即開班。（圖／記者賴文萱翻攝）

教育局表示，除提供學生完整課照服務外，針對身障課照班及公幼延長照顧人員權益，皆依規定支應鐘點費，另得依提供服務情形向教育局申請敘獎，身障課照班如有需求亦可申請教助相關補助。

教育局指出，專班不僅是一項教育計畫，更是市府關注下一代、照顧弱勢學生的態度，將持續投入教育資源，提供更多服務與創新，同時也感謝老師無私的付出，確保每個孩子都能夠獲得平等學習機會；期待陪伴孩子度過最美好暑期，提供更多支持與關愛。

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