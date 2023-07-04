不捨3童「餐餐泡麵」前里長出手相救　暖送食物電器超溫馨

▲▼道家人文協會秘書長王愍之（右）送乾糧、罐頭、食用油等民生用品給蘇婦 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北土城一名蘇姓婦人育有3子，因先生又從事工地粗活，收入有限，一家人幾乎餐餐泡麵度日，前土城區沛陂里長陳國友於5年前轉介通報社會局，社會局主動媒合各協會，近期蘇媽媽家獲贈電器及食物，3個孩子也開心的繞著社工轉圈圈。

生長於屏東排灣族部落的蘇婦，幼年時，隨著父母遷居於土城工業區，與第一任丈夫育有一子，丈夫不幸病逝後，與現任先生再育有2子，先生在工地從事綁鋼筋零工，蘇姓女子則以家庭代工為業，2幼子領有輕度身障證明，生活清苦。

前土城區沛陂里長陳國友於5年前轉介通報給社會局，土城社福中心社工劉欣怡前往租屋處訪視，發現蘇媽媽家幾乎以泡麵度日，便開始幫忙申請各項福利身分，以及陸續媒合多筆急難救助，並隨時補充實物銀行生活物資及待用餐。

隨著社會福利逐步挹注，蘇媽媽家也積極努力，總算另遷其他租屋處，近期，社工再度媒合道家人文協會捐贈冰箱等電器用品，並於5月提供到位。道家人文協會秘書長王愍之4日上午偕協會幹部和志工，推了一車的乾糧、罐頭、食用油甚至洗衣精等民生用品，搬到樓頂租屋處，並關心蘇女一家的生活狀況，小孩看到滿桌的食品，開心的圍繞社工阿姨繞圈圈。

王愍之表示，由於頂樓夏季炎熱，屋內僅有電風扇，考量孩子要讀書寫作業，後續會評估增加購買水冷扇，或幫忙安裝一台分離式冷氣機。另蘇女長子熱愛棒球，今年剛好考取高中體育班，為培育孩子打好棒球，土城社福中心還媒合了聖島基金會長期資助學雜費及生活費一年10萬元。

社會局副局長許秀能表示，道家人文協會多年來端午節捐贈粽子、母親節捐贈蛋糕、甚至加碼捐贈嬰幼兒奶粉等，以照顧新北市許許多多的弱勢家庭，如今針對案家的需求，進一步客製化提供電器用品及生活物資，市府及案家都非常感謝協會無微不至的愛心和善行。