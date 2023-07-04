曖昧男不讀不回「隔2個月突冒出」　她回完訊息怒了！一票人喊2字

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前在交友軟體上認識某位男生，起初雙方都很熱絡，也實際約會過兩次，不過後來聊天頻率大減，到5月時男生更直接不讀不回；沒想到，對方時隔兩個月再度出現，而結局讓她氣憤不已，忍不住大罵三字經。

女網友在Dcard娓娓道來，雙方是在交友軟體上認識的，一開始彼此都超積極地回覆，男生有主動邀約兩次，她也都有赴約，「後來大概也沒啥好聊，頻率降低很多，從當天會回幾次，到幾天才回一次，到5月的時候，他就直接不讀不回，限時動態也很少發，大概就發了兩三次吧！」

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原本，她有點不爽，不過後來想通了，也就沒那麼在意，「這期間我發限時動態，他也還是有看，不過不會回覆，之前他看了我的IG限動，會用LINE回覆我，問我去哪吃飯之類的。」

原PO透露，當初他們在交友軟體上，是因為出國的話題才認識，「然後這幾天我出國，他突然用LINE回我類似的話，『Hihi是我，妳還記得我嗎哈哈哈』，看到他頭貼跳出在我的LINE裡，我真的......？隔了兩個月欸，不想回就不要回了，又突然冒出來回覆是想怎樣啊？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

不過更氣的是，在她回覆訊息後，對方再次消失，讓她超錯愕，有種被當成備胎的感覺。

對此，許多網友認為，原PO就是被當成「備胎」了，「應該剛好無聊才找妳吧」、「那些玩咖就愛釣魚」、「交友軟體不用太認真，來得快去得也快」、「是我就不回了，感覺被當備胎」、「這很正常，交友軟體不少人都這樣，如果妳暈他的話自求多福，暈這種的我看不要也罷」、「這種人很多啊」。

另外，還有人分析道，「感覺妳之前有點暈他，他消失了妳也好不容易放下，結果他又出現了，妳的情緒又受到他的影響，發現自己居然還沒放下成功，所以開始生氣，對自己生氣也對他生氣」、「應該是妳原本有暈他，反應才會這麼大，不然我覺得還好啊」。