網紅醫打兒「累計100巴掌」！兒科醫學會發聲明　醫嘆：會員首見

▲網紅醫打兒「累計100巴掌」，兒科醫學會發聲明。（圖／嘎老師Miss Ga、小孩生母授權提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名小兒科醫師日前在臉書自曝，打了2個兒子共100個巴掌，甚至出現踹胸等行為，遭前妻（生母）出面控訴孩子們從4月底就遭到暴力對待，醫師同行也可不下去，直言「過去沒看聽聞會員有類似行為」。兒科醫學會今（3）日發布聲明表示，施暴即使可讓孩子產生短暫恐懼，長遠來看不僅會造成身心創傷，還可能影響腦部發育，造成永久性損傷。

兒科醫學會表示，可以理解教養孩子的壓力，許多實證醫學文獻都已經證明，對孩子施以「暴力」，即使暫時有讓孩子害怕恐懼的效果，長遠來看反而容易造成孩子的身、心創傷，有可能影響腦部發育，甚至造成永久性的神經、精神與行為的偏差，造成嚴重的身心健康與社會問題。

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兒科醫學會希望所有教養兒童的家長與照顧者，也須正視本身遭遇到的生活壓力與心理創傷，必要時積極求助各種資源，例如心理諮商等，可以為了孩子而勇敢面對，好好學習情緒管理、達成非暴力溝通與正向教養，以適當的方式來教養孩子。此外在衛生福利部指導下，各大醫院成立之「兒少保護區域醫療整合中心」，亦可以尋求育兒與親子關係的建議與協助。

兒科醫學會指出，該會成立的宗旨為「促進兒童的保健醫療與福祉」，故醫學會務求精進，將努力在兒科醫師的養成教育中加入親子溝通、親職教養與心理支持的專業訓練。至盼所有兒童都能在社會大眾一起的努力與重視之下，於愛中平安、健康、快樂的成長。

馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任、前兒科醫學會秘書長彭純芝受訪時也表示，「沒有想到醫師會用這樣的方式」，即使是以管教為出發點，兒科醫學會依然不認同任何對孩童的暴力或施打，過去也沒有聽聞會員有類似行為，後續會對醫師狀況做輔導。

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