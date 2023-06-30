殲-20傳已換上兩具渦扇-15發動機　完成首次試飛

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍「殲-20」戰機傳出已換上兩具中國自製的「渦扇-15」發動機，完成首次試飛。

根據《動力》（The Drive）報導，網路上已經流傳出相關的照片及影片，可以看見一架殲-20試驗機成功從跑道上起飛。

▼影片中可看見，一架試驗機成功起飛。（圖／翻攝推特）

要判斷殲-20是否換上了渦扇-15發動機，最快速的方式是觀察排氣噴嘴。不過，由於影片及照片的畫質都不高，難以完全確認其是否真的配備了渦扇-15發動機。

德國專家Andreas Rupprecht在推特上表示，當他看到網路上流傳的影片時，第一個想法是，發動機的聲音與渦扇-10不同，更多是的沉悶、深沈的隆隆聲。

值得注意的是，從一張照片中可以發現，試驗機旁掛著一條紅布條，上面有著「15」的字樣，令人聯想到了渦扇-15。

▼試驗機旁掛著紅布條，慶祝意味濃厚。（圖／翻攝推特）

根據外媒報導，渦扇-15的開發可以追溯到1990年代，但中國官方一直沒有透露太多細節。媒體及專家們推測，渦扇-15的推力至少能達到36000磅，最終目標是達到40000磅。

另外，也有專家認為，相較於完成試飛，更令人好奇的是，換裝渦扇-15的殲-20到底能不能解鎖超音速巡航的能力，機動力會不會有實質的提升。