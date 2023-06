殲-20傳已換上兩具渦扇-15發動機　完成首次試飛

記者蔡紹堅/綜合報導

解放軍「殲-20」戰機傳出已換上兩具中國自製的「渦扇-15」發動機,完成首次試飛。

根據《動力》(The Drive)報導,網路上已經流傳出相關的照片及影片,可以看見一架殲-20試驗機成功從跑道上起飛。

▼影片中可看見,一架試驗機成功起飛。(圖/翻攝推特)

要判斷殲-20是否換上了渦扇-15發動機,最快速的方式是觀察排氣噴嘴。不過,由於影片及照片的畫質都不高,難以完全確認其是否真的配備了渦扇-15發動機。

德國專家Andreas Rupprecht在推特上表示,當他看到網路上流傳的影片時,第一個想法是,發動機的聲音與渦扇-10不同,更多是的沉悶、深沈的隆隆聲。

值得注意的是,從一張照片中可以發現,試驗機旁掛著一條紅布條,上面有著「15」的字樣,令人聯想到了渦扇-15。

▼試驗機旁掛著紅布條,慶祝意味濃厚。(圖/翻攝推特)

根據外媒報導,渦扇-15的開發可以追溯到1990年代,但中國官方一直沒有透露太多細節。媒體及專家們推測,渦扇-15的推力至少能達到36000磅,最終目標是達到40000磅。

另外,也有專家認為,相較於完成試飛,更令人好奇的是,換裝渦扇-15的殲-20到底能不能解鎖超音速巡航的能力,機動力會不會有實質的提升。

Here it is in all its beauty ... J-20B no. 2052 with two WS-15 during its maiden flight ???? pic.twitter.com/7Hx9PkNvQW