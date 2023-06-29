失業怒殺人資主管！　工程師被炒「槍殺3女洩憤」判終身監禁

▲ 福廷犯下謀殺及謀殺未遂，被判無期徒刑。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國東南部瓦朗斯（Valence）2年前發生一起震驚社會的案件，一名工程師被公司解雇，憤而開槍射殺3名女性，包括2名人資主管及一名就業服務中心員工，還企圖殺害另一名公司高層，28日被判處無期徒刑。

《衛報》報導，48歲男子福廷（Gabriel Fortin）被公司解雇後，2021年1月槍殺2名人資主管及一名就業服務中心員工，還企圖殺害另一名公司高層，陪審團認定他犯下謀殺及謀殺未遂罪，法院28日宣判無期徒刑。

為期2周的審判以來，福廷幾乎沒有開口說話。但他聲稱自己是「間諜及陰謀活動」受害者，而這些陰謀導致他在2006至2009年間失業。

福廷的律師主張，他與社會高度孤立，患有人格障礙，不適合接受審判。但檢方指出，福廷電腦裡留下的紀錄顯示他犯案前經過精心策畫，「他有條不紊，有組織且適應能力強，但他沒有發瘋。」

福廷認為，3名死者是導致他被解雇且找不到下一份工作的罪魁禍首，其中之一是育有2個孩子的人資經理盧斯（Estelle Luce），2021年1月26日在公司停車場被槍殺，參與解雇決策的公司高層梅切爾（Bertrand Meichel）同一天則在家中遭到槍擊受傷。

接著在2天後，福廷槍殺瓦朗斯一家就業服務中心高層帕西翁（Patricia Pasquion）及Faun Environment公司人資主管卡克林（Geraldine Caclin）。時任法國總理卡斯泰（Jean Castex）曾表示，這起事件「令整個國家陷入悲痛」。