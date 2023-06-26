95歲病患「下面痛」要求摸摸！北榮護理師慘被襲臀　院長要查了

▲台北榮總傳出有病患霸占病房，甚至出手性騷女護理師。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

有網友近日指控，台北榮總一名長期住院的95歲阿伯，經常會對護理師伸出狼爪，觸碰手、屁股等部位，甚至會以「陰莖痛」為由，要求護理師準備潤滑液協助搓揉陰莖，令眾多護理師不堪其擾，向護理督導反映，不料督導卻以對方「年紀大、意識不清」為由將此事壓了下去，引發社會關注。對此，北榮院長陳威明強調，院方已啟動專案，將盡速釐清真相。

一名網友近日在Dcard代台北榮總護理師發文指出，一名榮民阿伯在今年4月住進北榮病房，但明明沒什麼病痛，也被多位醫師評估可以出院，卻始終賴著不走，家屬甚至到處投訴，讓阿伯得以持續在醫院享受免費醫療資源。

然而，最讓護理師受不了的是，阿伯和家屬時不時就會出手觸碰女護理師的手、屁股，要求幫忙也是直接摸，該病房幾乎每個女護理師都被摸過，但護理師只要反應不舒服，阿伯家屬就會暴跳如雷，認為護理師不尊重病人，並寫投訴信向護理師究責。

原PO控訴，日前有一名20多歲女護理師照顧這名阿伯時，對方見她有些姿色，竟聲稱陰莖痛，要求女護理師幫忙「摸一摸」，甚至提供或自費買潤滑液，一旁的家屬還一起附和，令這名護理師感到非常不舒服，上報給護理督導，然而督導卻稱「人家年紀大，可能意識不清楚，要體諒一下」，並將此事壓了下去。對此，原PO也痛批「請問台北榮X是血喊勞工的推手？性騷擾的幫兇嗎？」

▲護理師在照顧病患時，經常遇到各種情況。圖與本文無關。（示意圖／資料照）

貼文曝光後，馬上引發廣大網友熱烈討論。北榮院長陳威明26日也向員工發出公開信表示，針對有網友代該院護理師發文投訴一事，院方高度重視，經查病人是年逾95歲的高齡榮民，今天一早院方已啟動專案，並通報輔導會及訪查病房護理同仁，希望盡速釐清真相。

陳威明指出，性別平等是院方極為重視的議題，對性騷擾、性霸凌是零容忍，員工及病人彼此尊重是基本素養，「我們同仁照顧病人非常的辛苦，視病猶親是我們的核心價值，但病患及家屬也要對我們的工作人員給予尊重。縱使病人是高齡長者，只要他們的言語或是肢體動作讓你造成不舒服，覺得受到侵犯，請同仁不必過度的隱忍，勇敢舉報，院方也會和你們站在一起，維護同仁工作上的安全和尊嚴！」

陳威明強調，家人生病，家屬的心情焦慮是必然，相信絕大多數的病人和家屬是良善和明理的，但是如果遇到咆哮、辱罵、騷擾、不講理的欺凌，請同仁勇敢站出來，「院方會保護你們、為你們伸張正義！」