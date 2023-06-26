千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練親曝危險性　推「這顏色」最安全

▲許多小孩夏日喜歡在泳池內戲水消暑。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

炎炎夏日，許多家長會帶小朋友到海邊或泳池玩水，享受清涼一夏。但是，你知道給孩子買泳衣時，有一個重要的考量因素嗎？那就是「顏色」！

美國游泳教練史卡納提（Nikki Scarnati）在抖音上發布了一段影片，揭露了「藍色泳衣」的危險性。她特別請女兒穿上藍色泳衣，在泳池裡游來游去，結果發現她在水下幾乎看不見，就像隱形一樣。

▲游泳教練史卡納提提醒家長，不要幫小孩買藍色泳裝，因為泳裝與水的顏色相近，難以辨識身體輪廓。（翻攝抖音@scarnati.swim）

史卡納提解釋，這是因為藍色泳衣和水的顏色相同，會產生保護色的效果，讓孩子不容易被發現。如果孩子不小心溺水或遇到危險，救生員或家長也很難及時發現和救援，並且她強調「不管是深藍還是淺藍，只要是藍色泳裝都一樣」，認為粉彩色系的泳裝都較不顯眼，如果碰到泳池內一群人戲水，水花四濺，基本上很難注意。

另外美國國家防溺水聯盟執行主任Adam Katchmarchi也建議，任何年齡層的人買泳衣時，最好選擇明亮顯眼的顏色，例如黃色、橘色和綠色等顏色，這些醒目顏色可以提高水中能見度，降低水上運動事故的風險，

史卡納提的影片引起了網友們的熱議，吸引高達650萬人點閱，其中不少自稱是救生員的網友也大表認同，指出泳裝顏色的確非常有助於救援，直言「作為一名救生員，讓他們穿上鮮艷的顏色絕對有幫助，特別是在游泳池很繁忙的時候，可以避免風險」，且呼籲家長幫小孩選擇明亮顏色的泳裝，可以讓救生員更容易辨識泳池內戲水小孩的活動狀況；另外則有網友提醒家長如果陪孩子去游泳，盡量不要滑手機，隨時緊盯小孩狀況，才能避免憾事。

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