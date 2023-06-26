　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練親曝危險性　推「這顏色」最安全

許多小孩夏日喜歡在泳池內戲水消暑。（示意圖，pexels）

▲許多小孩夏日喜歡在泳池內戲水消暑。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

炎炎夏日，許多家長會帶小朋友到海邊或泳池玩水，享受清涼一夏。但是，你知道給孩子買泳衣時，有一個重要的考量因素嗎？那就是「顏色」！

美國游泳教練史卡納提（Nikki Scarnati）在抖音上發布了一段影片，揭露了「藍色泳衣」的危險性。她特別請女兒穿上藍色泳衣，在泳池裡游來游去，結果發現她在水下幾乎看不見，就像隱形一樣。

游泳教練史卡納提提醒家長不要幫小孩買藍色泳裝，因為泳裝與水的顏色相近，難以辨識身體輪廓。（翻攝抖音@scarnati.swim）

▲游泳教練史卡納提提醒家長，不要幫小孩買藍色泳裝，因為泳裝與水的顏色相近，難以辨識身體輪廓。（翻攝抖音@scarnati.swim）

史卡納提解釋，這是因為藍色泳衣和水的顏色相同，會產生保護色的效果，讓孩子不容易被發現。如果孩子不小心溺水或遇到危險，救生員或家長也很難及時發現和救援，並且她強調「不管是深藍還是淺藍，只要是藍色泳裝都一樣」，認為粉彩色系的泳裝都較不顯眼，如果碰到泳池內一群人戲水，水花四濺，基本上很難注意。

另外美國國家防溺水聯盟執行主任Adam Katchmarchi也建議，任何年齡層的人買泳衣時，最好選擇明亮顯眼的顏色，例如黃色、橘色和綠色等顏色，這些醒目顏色可以提高水中能見度，降低水上運動事故的風險，

史卡納提的影片引起了網友們的熱議，吸引高達650萬人點閱，其中不少自稱是救生員的網友也大表認同，指出泳裝顏色的確非常有助於救援，直言「作為一名救生員，讓他們穿上鮮艷的顏色絕對有幫助，特別是在游泳池很繁忙的時候，可以避免風險」，且呼籲家長幫小孩選擇明亮顏色的泳裝，可以讓救生員更容易辨識泳池內戲水小孩的活動狀況；另外則有網友提醒家長如果陪孩子去游泳，盡量不要滑手機，隨時緊盯小孩狀況，才能避免憾事。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

@scarnati.swim Just dont do it! Why think about which bathing suits for the splash pad? Just buy bright ones!! #selfrescue #selfrescueswimming #selfrescueswim #watersafety #drowningpreventionawareness #springhillisd original sound - Nikki Scarnati
 




更多鏡週刊報導
連假衝花蓮慘被飯店丟包！抵達驚見「鐵皮圍死勿進入」　她氣炸怒PO網
店家用「馬桶水洗粽葉」！網友批噁爆　老闆怒嗆：比你家臉盆乾淨
【有片】「我們村子被獅子包圍了」　8母獅闖住宅區逛大街遭駕駛一招驅離

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「4星座」鴻運當頭　一掃苦悶現況
22歲男大生「罹患糖尿病」！　醫一見本人秒懂原因
十軍團「身亡2上士」1人遭拖累？　家屬提告殺人罪
東部最強炒飯「宣布熄燈」！
Aky采熙揭被性侵　遭友罵「為什麼沒打他」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白俄強人總統接手普里格津　恐危及自身政治前途

懷疑愛妻被染指　男氣炸拿刀「割破朋友喉嚨」飲血私刑

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練親曝危險性　推「這顏色」最安全

南韓調漲「基本工資」恐破萬韓元！無人超商擴點6倍　就業市場萎縮

鄰座乘客超好聊　她搭飛機險淪「毒品走私共犯」嚇傻

俄羅斯防長露面了！「瓦格納叛變」後急奔駐烏軍營視察

克宮出爾反爾？俄媒踢爆：普里格津刑事指控仍未撤銷　FSB還在查

瓦格納兵變「美國早已掌握情報」　拜登與西方領袖通話強調1目標

華爾街日報：布林肯與中國高層官員會談　台灣大選成重要議題

新家裝修飄惡臭！他一進儲藏室驚見腐爛男屍　手腳被綁已斃命3天

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

米克斯被萌娃狂含尾巴　眼神空洞無限懷疑貓生

瓦格納集團首腦宣布撤軍　俄羅斯市民「搶合照歡送」

竹北氣爆16歲少年忍痛逃生　母灑水幫降溫...家屬3貼送醫

爸實驗唸「ㄩˊㄩˊ」發音　1歲娃聽完下秒撇嘴爆哭

情侶吵架男引爆瓦斯斷4指　女燙傷、無辜鄰居送醫不治

白俄強人總統接手普里格津　恐危及自身政治前途

懷疑愛妻被染指　男氣炸拿刀「割破朋友喉嚨」飲血私刑

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練親曝危險性　推「這顏色」最安全

南韓調漲「基本工資」恐破萬韓元！無人超商擴點6倍　就業市場萎縮

鄰座乘客超好聊　她搭飛機險淪「毒品走私共犯」嚇傻

俄羅斯防長露面了！「瓦格納叛變」後急奔駐烏軍營視察

克宮出爾反爾？俄媒踢爆：普里格津刑事指控仍未撤銷　FSB還在查

瓦格納兵變「美國早已掌握情報」　拜登與西方領袖通話強調1目標

華爾街日報：布林肯與中國高層官員會談　台灣大選成重要議題

新家裝修飄惡臭！他一進儲藏室驚見腐爛男屍　手腳被綁已斃命3天

白俄強人總統接手普里格津　恐危及自身政治前途

婦科名醫「激推1動作」保養子宮卵巢！天天1分鐘就有效

連2嗆柯文哲？　邱顯智：ECFA是「爽舔糖衣毒藥沒下肚」

華航里程展延月底到期　台北票務櫃檯連夜加班幫會員換機票

劉品言英、日、法三聲道全開！　同一句話「神級演技」3畫風爆擊

他疑惑「年輕人為啥不敢生」　眾人點出3大原因：折磨雙方而已

中職新人選秀已71人報名　要破紀錄就看測試推薦

「OPENsi」尬舞台灣國手ShowMilk　陳子輇曝學Breaking鬧家庭革命

十軍團同寢士官2死　「1人疑枉死」家屬提告殺人罪

22歲男大生「罹患糖尿病」！　醫一見本人秒懂原因

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

國際熱門新聞

老公才過世　妻瘋狂和陌生人一夜情

遊樂園雲霄飛車出軌　1死9傷

千萬別買「藍色泳衣」！游泳教練推「這顏色」最安全

客機引擎吃人　地勤被吸入慘死

冷凍庫太吵被工友關掉　3千萬研究毀了

2023全球最宜居10大城市出爐！　亞洲僅1城市入榜

擺爛！老師工作24年「請假20年」

福島核廢水排入海洋　6/28最終檢查

瓦格納傭兵射下俄軍機！　墜機殘骸曝光

大曲線女孩控航空公司歧視胖子　要求飛機拓寬走道

爸爸在家暴斃！身障兒伴屍3天「火燒遺體」

搭Uber以為被綁架　女槍殺司機

歹徒劫財完加她FB狂約：妳太漂亮

普里格津、普丁行蹤成謎　叛亂後神隱24hrs

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

林叨媽神隱2月現身潰堤哭了！鞠躬道歉　暴瘦模樣曝

靈蛇今年端午未現身天受宮　廖大乙：4生肖要注意　

快訊／大咖男星爆害女墮胎！「剛認識就發生關係」中獎

YTR情侶「酷的夢」分手了！菲歐娜5年情斷淚崩

不讓行人罰6千！交部研議斑馬線過一半就停

蔡徐坤爆一夜情！向媽媽認了：沒做保護措施

寵物店員工遭砍畫面曝　惡煞喊「一隻手拿出來」

嫌店家態度差　彰化2男砍斷寵物店員手臂

羅生門！母才喊告炎亞綸　耀樂17字不同調

健身突猝死！他不菸酒…無視「健檢1紅字」血管都堵死

百萬YTR斷了5年情！女友搬離愛巢落淚

小S面前提「前男友的拖鞋」　藍正龍沒說謊！

黃子佼瘋開地圖砲還能復出？名嘴許聖梅點名「2關鍵女性」

曾窮到糖水配飯！長大後4年買3房　親戚卻抓狂

41歲許維恩生了！　剖腹產迎接愛女「忒忒」激似王家梁

更多

最夯影音

更多
炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友

炎亞綸強吻曾之喬畫面遭挖出　網：明知是辰亦儒女友
浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

浪貓鑽小洞屁股卡住！　他戳完掉入...別隻冒出

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

16歲男氣爆被炸「一身白」　舅舅泛淚：真的沒有皮了

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

吳宗憲「MeToo連環虧」沈文程傻眼　從NONO到炎亞綸..連吳姍儒都中槍(?)

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

日本人別看！壽司煮成粥　味噌＋山葵醬竟意外好吃

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面