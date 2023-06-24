衛理女中189名師生「38萬零用金」被搜刮　賊竟2度夜闖遭逮

記者崔子柔／綜合報導

台北市士林區私立衛理女中188名學生、1名教師放在學校的財物二度遭竊，警方追查之下，發現是住在土城的金姓男子犯行，他被逮時還說「沒想過學校竟然不鎖窗戶」。高等法院判決時，考量金男自首，依對少年踰越牆垣安全設備竊盜罪，判刑2年。

39歲的金男靠打零工維生，他在2020年、2021年二度潛入衛理女中，搜括校內的財務，因為該校需住宿，因此學生會帶不少錢到學校，金男2020年9月先是竊取共24萬餘元及禮券，2021年11月又偷走13萬餘元、人民幣1百元、美金1百元以及振興券6百元等，2次合計金額為38萬餘元，共189名師生受害。

▲金男從深夜偷到清晨連挖5小時。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方透過監視器發現，金男都用徒步、捷運方式往返，鎖定逃逸方向後，到其土城住家逮人，金男當下坦承犯行，還說「沒想過學校不鎖窗戶」。

多名受害女學生憤怒指出，「要賠償，沒有賠償不可緩刑」、「要賠償，嫌犯闖入女子校園行竊，造成學生家長恐慌、危害社會，且連續作案，不知悔改，不可緩刑，應重判」、「有人是被偷整個錢包，錢包內有相關證件，很難說被告會不會拿這些證件去做不好的事，錢包本身對被害人而言很重要」、「同一件事情發生兩次，我覺得不安，也覺得很過份」、「我感到憤怒也無法原諒，因為不單只是錢，裡面有十分重要的物品，錢包竟然還丟掉，十分可惡，請給被告應有的刑罰」、「希望重判，畢竟我們住校，半夜有陌生人來學校真的很可怕」。

▲金男連振興券也不放過。（圖／記者邱中岳翻攝）



高等法院審理時，認為金男符合自首要件，考量其手部受傷，只能透過打零工賺錢，又要扶養罹患腸胃疾病的母親及罹患腎臟惡性腫瘤的弟弟，依對少年踰越牆垣安全設備竊盜罪，判刑2年。