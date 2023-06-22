越級騎R3跑北宜「撞經典CB400」　恐賠50萬還要吃罰單...這下慘了

▲李男越級騎大型重機R3跑北宜，失控與另一台重機對撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區北宜公路發生重機對撞事故。昨天（21日）下午3時許，19歲李姓男子越級騎乘大型重機，行經北宜公路34.3公里處，疑似過彎時失控，打滑至對向車道，迎面撞上同樣騎大型重機的林男，造成林男全身多處擦、挫傷，同行友人立即報警處理，將林男送往醫院救治，而李男並未受傷。

據了解，李男並未持有大型重機駕照，剛滿18歲時，就買了一輛Yamaha YZF-R3黃牌重型機車，新車價值26.3萬元。昨天獨自騎車前往北宜跑山，行經該處彎道時，疑似操控不當，車輛失控打滑，衝到對向撞上正在騎乘Honda CB400的林男，而林男所騎重機，則是向朋友所借。

經查詢，林男所騎的Honda CB400新車將近40萬左右，由於去年已經停產，該車又是經典車種，所以中古車價還高於原價，目前市場有玩家販售50至60萬不等。警方表示，經酒測雙方並無酒駕情況，而李男越級騎乘大型重機，將規定開罰1800元，肇事原因仍待進一步釐清。

▲林男騎友人的CB400，遭失控從對向車道滑來的重機迎面撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）