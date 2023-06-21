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社會 社會焦點 保障人權

撞噴騎士20m害慘死！南投男是酒駕累犯　見闖大禍癱跪在地猛懺悔

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

南投縣草屯鎮45歲鄒姓男子18日晚間酒後開車撞飛一輛機車，之後又將機車拖行一段距離，直到進水溝內才停下，而72歲李姓騎士倒地後當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救仍宣告不治。鄒男事發後爬出車外見到一片慘況，當場腿軟跪坐在地，並在救護車旁低頭懺悔久久沒有起身，而經查，他為酒駕累犯，檢方也於19日晚間向法院聲請羈押獲准。

▲▼ 南投男子撞死騎士，癱軟跪坐在地 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投男子撞死騎士，癱軟跪坐在地 。（圖／記者高堂堯翻攝）

根據警方調查，18日晚間8時許，45歲鄒姓駕駛開車行經中正路、富德街口時，疑似因車速過快，撞上72歲李姓騎士，李男當場噴飛20公尺遠，再重摔至路面上，失去生命跡象，經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。

▲▼ 南投男子撞死騎士，癱軟跪坐在地 。（圖／記者高堂堯翻攝）

警消獲報到場，發現事故現場物品散落，路面上更留下李男大灘血跡，令人怵目驚心。而肇事的鄒男當下則癱軟跪坐在救護車旁低頭懺悔，久久無法起身，後經酒測發現，鄒男酒測值達0.63，詳細肇事責任歸屬及事發經過，仍有待進一步調查釐清。

檢方相驗遺體並到案發現場勘驗，訊後認鄒男涉犯刑法第185條之3第3項前段、第1項第1款之曾犯不能安全駕駛罪經有罪判決確定後10年內再犯同條第1項致人於死罪嫌重大，所犯為無期徒刑或5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，於19日晚間向法院聲請羈押獲准。

▲南投死亡車禍。（圖／民眾提供）

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