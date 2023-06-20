新北9旬嬤「長期臥床染猴痘」　羅一鈞坦言社區風險升高！2措施因應

▲疾管署疫情週報，疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現首例女性確診猴痘個案！疾管署副署長羅一鈞說明，個案是居住新北的90多歲女性，本身有多重慢性疾病且長期臥床，6月1日在軀幹、四肢出現水泡，經過三度就醫才通報猴痘並確診，進一步採檢其7名家屬與2名居服員，都是陰性，感染來源還需要調查。疾管署將組成調查專案小組進一步釐清案情，另一方面，因應疫情風險升高，研擬擴大猴痘疫苗適用對象。

疾病管制署今(20)日公布國內新增19例猴痘(Mpox)確定病例，其中18例為本土、1例為境外移入個案，本土個案居住縣市依序是新北市5例、台中市4例、台北市、桃園市、雲林縣與高雄市各2例、新竹市1例；年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於5月28日至6月14日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於6月13日至6月18日確診。

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本次公布個案中有1例為新北市90多歲女性，為國內首例女性個案。羅一鈞說明，該個案有心臟病等多重慢性疾病且長期臥床，僅能起身無法下床行走。自6月1日軀幹及四肢陸續出現疹子，中間在8日、9日都有就醫，後續在15日因症狀未緩解且出現發燒等症狀第三度就醫，急診醫師評估後採檢通報，17日檢驗陽性確診。

羅一鈞指出，個案在5月12日至26日曾經因為細菌性肺炎住院，出院返家後有2名居服員協助日常照顧，加上會照顧她的同住與非同住家人7人，共9人屬於高風險個案，都匡列採檢呈現陰性。不過個案發病到確診已經超過2周，如果有潛藏猴痘個案，約14天會排出病毒，屆時採檢也檢出病毒的可能性也大為降低，所以相關結果還無法證實或者排除潛藏個案的存在。





▲疾管署疫情週報，疫情中心主任郭宏偉。（圖／疾管署提供）

羅一鈞表示，目前個案到底是家戶感染或者住院期間感染，都還沒明確的證據，所以今早已經和新北市衛生局開會討論，確定中央會排2名防疫醫師組成專案調查小組，進行可能感染源專案調查，病毒檢體也會進一步送培養。

羅一鈞強調，猴痘疫情出現女性案例，顯示社區風險仍然提高，還是要加強疫苗接種，疾管署將提案ACIP專家會議討論放寬猴痘接種對象，從現行的「近6個月內曾有高風險性行為者」放寬為「近12個月內曾有高風險性行為者」。

疾管署統計，截至6月19日共計完成54,942人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種267人次及暴露前預防(PrEP)接種54,675人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種51,625人次。另，已接種1劑者40,304人，已完成2劑疫苗接種者為14,638人，約為滿4週應接種第2劑的5成，也提醒可接種第2劑疫苗之民眾，請儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

疾管署表示，統計截至6月19日止，全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，為增加民眾接種方便性，其中11縣市、30家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。呼籲符合接種條件之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/第三階段猴痘疫苗接種合作醫院項下( https://gov.tw/3SG )，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並儘速至合作醫療院所預約接種。