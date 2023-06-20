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第4波疫情高點震盪！單周中重症增253例「上升3%」　本土近8成是XBB

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續處於高原期，疾病管制署今日公布上周新增253例COVID-19本土確定病例(併發症)，比前一周上升3%，日增30死，比前一周略降；但機構陽性不降反升；另變異株檢測方面，XBB持續為本土病毒株主流，占比逼近8成，上周再驗出16例大角星（XBB.1.16）。疾管署副署長羅一鈞表示，目前疫情處於高點且上下起伏。

▲▼疾管署發言人羅一鈞 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞 。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署(下稱疾管署)今(20)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(6/14-6/20)每日平均新增 253例COVID-19本土確定病例(併發症)，與前7日(6/7-6/13)之每日平均新增245例上升3%； 5月起本土併發症累計10,100例，未打滿3劑疫苗有4,940例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(3,477例)。

上周(6/11-6/17)平均每日新增30例死亡，較前一周(6/4-6/10)之每日死亡平均數35例下降14%，尚需觀察；新增死亡個案中，92%具慢性病史、61%未打滿3劑疫苗、96%為60歲以上。現全國疫情仍處高原期，須提高警覺，密切監測各項指標變化。

疾管署指出，新增檢出86例Omicron亞型變異株確定病例。其中41例本土個案分別為36例XBB (其中XBB.1.16佔16例、XBB.1.5佔11例、XBB.1.9佔8例、XBB.2.3佔1例)、5例BA.2.75；另45例境外移入分別為40例XBB(其中XBB.1.9佔14例、XBB.1.16佔11例、XBB.1.5佔7例、XBB.2.3佔4例)、5例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔79%，已為主流株。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情統計，併發症中仍以65歲以上長者佔77%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。

疾管署呼籲，適逢端午連假將近，民眾返鄉出遊機會增加，亦提升病毒散播及感染風險，請尚未接種滿3劑 COVID-19疫苗，及今年度未曾接種次世代疫苗之民眾儘速踴躍前往接種，減少感染及重症風險。

同時也要注意落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

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