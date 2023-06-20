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黃子佼「毀滅式自白」一張圖解13藝人內幕！還有未爆彈？

▲▼黃子佼性騷案圖表。（圖／記者許力方製）

▲黃子佼捲性騷擾案，自白揭發13藝人內幕。（圖／ETtoday新聞雲）

記者許力方／台北報導

台灣#MeToo風暴延燒，有女網友爆料，17歲時遭到已婚男主持人強吻、拍裸照，隨後陸續有受害者出面指控，藝人黃子佼19日中午上傳3支影片道歉，吐露5000字自白，形象受重挫的他，更以「毀滅式」大爆料，扯出13名圈內人黑幕，一一點名包括大小S、具俊曄、吳宗憲、曾國城等人，崩潰說「如果我逃不過，他們為什麼可以逃得過？」「我不管，我就是要說出來，我管你們去死。」

《ETtoday新聞雲》整理出黃子佼自白中，指控的13名藝人內幕。

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●點名大S、小S、柳翰雅、范曉萱、周俊偉「吸毒嗑藥」：
 她們可以去否認，然後紅了20幾年，就算被周刊拍到還是可以否認，身邊的朋友阿雅、范曉萱、周俊偉全部都逃過。在台北他們家裡，被邀請、被硬塞。

●點名胡瓜、庹宗康「坐過牢」：
 大家都還付出了一點什麼，大麻也好、搖頭丸也好，那時候因為不流行社群，所以很多藥頭可能也都沒機會爆料。

●點名具俊曄「硬塞嗑藥」：
 第一次去韓國印象很差，當時跟大S、具俊曄一起在飯店嗑藥，「我不快樂，我還記得在浴室，光頭很大隻，他可以把我抱進去任何地方，我就不得不吃。」當然不只這兩次，在飛碟對面的夜店「裡面都在嗑啊」，「他們為什麼可以逃過這一切？為什麼？為什麼？如果我逃不過，他們為什麼可以逃得過？還有很多啦。」

▲▼黃子佼上《康熙來了》和小S世紀擁抱。（資料照／中天）

▲黃子佼曾上《康熙來了》和小S世紀擁抱。（圖／資料照）

●點名吳宗憲「愛情觀很亂」、「欠錢不還」、「假面」：
 當年合作時一頭霧水，吳宗憲身旁有Angela、陳孝萱、葳葳姐，愛情觀讓人看不懂，「對我負面影響很強大」。並稱吳宗憲很會講，「就我了解，他也是個欠錢不還的人嘛！」這樣的人品難道不是「點點點的人嗎？」還稱「在Sandy家，ㄉㄚˋㄏㄜˋ哭著回去，大家其實不都一樣，都是假面嘛。」

●點名曾國城「古蹟後台抽菸喝酒」：
 在中山堂主持節目，後台抽菸喝酒，「古蹟欸，誰敢拒絕，誰敢？大家不都活到現在活得好好的，所以他們都沒有錯？他們都很棒？」

●點名已婚女歌手「出軌」：
 已婚女歌手跟製作人搞在一起，「對啦，是你情我願啦，但你敢不敢在台上說嘛？」

●點名舞台劇好兄弟「婚內出軌」：
 一個好朋友、也是好兄弟同樣婚內出軌，但後來形象也好得不得了，一直好到現在，舞台劇一場又一場。

●點名陶姓藝人「不承認交往」：
 當年明明在一起卻對黃子佼愛理不理，「中猴喔？後來分手還寄了一封信，還把署名的地方撕掉，我都留著喔，傻子，把我罵了一頓，扯東扯西的，這都是我的陰影啊。」

●點名賈姓藝人「倒追」：
 還有一名姓賈的也是，「欸是你在追我欸，我當年喜歡的是蔡燦得啊，啊你在追我，後來突然間又分手、消失，是啥小？」

●點名夏宇童「神經病不認交往」：
 始終不承認交往，「中猴喔？我不懂啊，這些陰影我都放在心裡欸，我也留下了很深刻的傷痕。」

▼黃子佼上傳3支影片道歉認錯。（圖／翻攝自臉書）

▲▼黃子佼自拍影片認性騷。（圖／翻攝自臉書）

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