愛吃「豬肉1部位」他險心梗喪命！無毒教母驚：膽固醇含量最高

▲男子愛吃豬腦導致膽固醇過高，最終發生心肌梗塞。（示意圖／視覺中國CFP）

文／林依榕／今周刊

該怎麼吃才能有效降低膽固醇呢？如果你是愛吃動物內臟，尤其是豬腦的人要注意了，無毒教母譚敦慈分享，身邊有一位親戚平時愛吃內臟，對於自己有高膽固醇卻不以為意，沒想到後來發生心肌梗塞，雖然救回一命卻留下腦損傷後遺症。

譚敦慈強調，平常飲食習慣除了要避開高膽固醇食物外，常吃4種食物也可以有效降低膽固醇。

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譚敦慈在《聚焦2.0》節目上分享親戚的慘痛經驗，指出親戚很愛吃動物內臟，尤其特別愛吃豬腦，認為吃豬腦可以「吃腦補腦」更是喜歡。譚敦慈指出，其實豬腦是膽固醇含量第1名的食物，而該名親戚後來也被檢查出膽固醇過高，可是他不以為意，雖然醫生有開降膽固醇的藥物，但服用後覺得很不舒服便擅自停藥。

沒想到某天突然心肌梗塞、心跳停止，幸好送醫搶救後撿回一命，可是也自此留下了腦損傷後遺症，對身邊的人都不太認得了。

譚敦慈強調，想要降低膽固醇，除了培養良好的生活習慣外，飲食方面也要盡量避開高膽固醇食物，另外她也分享自己每週都會吃4種食物，不僅可以降血脂、護心血管，也能有效降低膽固醇。

首先，她表示國健署建議一週可以吃2次魚，鯖魚、秋刀魚及虱目魚都是不錯的選擇，尤其鯖魚Omega-3不飽和脂肪酸含量最高，更是推薦。不過她也提醒民眾，盡量別吃大型魚像是鮪魚、旗魚、鯊魚，因為這些魚汞含量較高。

其次是一天吃4顆無調味核桃，譚敦慈強調，必須選無調味否則有肥胖風險；她表示，自己每天也會來一杯未過濾的含渣豆漿會更健康。

最後，譚敦慈早餐也會選擇酪梨、鳳梨搭配優格的組合，要注意的是，台灣本土酪梨較大、進口酪梨比較小，如果選擇台灣種那一天吃4分之1顆就好，如果選進口那半顆即可，否則熱量會太高。至於食用無糖優格能預防大腸癌，大概可以降低3成罹癌風險，配上前述的水果，其實已經是一個滿豐盛又健康的早餐。

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