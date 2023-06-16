陳柏惟被控性騷女志工　林靜儀：與人相處界線要謹慎拿捏

▲陳柏惟被指控性騷擾女志工，15日發出聲明道歉。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw陳柏惟）



記者杜冠霖／台北報導

前立委陳柏惟15日遭志工團女成員指控性騷擾，陳柏惟隨後發布聲明道歉，直言「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」，對此，民進黨立委林靜儀16日表示，政治是需要大量與人交流的工作，最根本是拿捏清楚是在與工作對象還是親密對象相處，「若有相關事件的受害個案，都鼓勵勇敢說出來，我會站在受害者這一邊。」

陳柏惟15日遭志工團女成員指控，曾對她說「找妳當我的代理孕母」、「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」等語涉性騷，陳晚間發布道歉聲明，直言「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」。

據掌握，陳柏惟原被視為民進黨佈局台中市第八選區強棒，可望代表本土陣營對戰國民黨老將江啟臣，不過，事發後兩小時內，陳即自己做出決定，將不參選2024立委選舉。

林靜儀表示，這波「Me too」事件有蠻多案子發生在政治工作場域，政治是需要大量與人交流的工作，最根本是拿捏清楚是在與工作對象還是親密對象相處。

林靜儀指出，相信親密對象不會太多，會跟親密對象講的話就不要拿來工作對象講，與工作對象之間可以談論的事情非常多，但是對身體或更親密身分的用語，在工作對象最好不要發生、也不應發生。



林靜儀直言，不論是同性或異性，政治工作有非常大量與人接觸的機會，尤其是擁有一定光環、政治地位者，要非常清楚拿捏，有越多人聚在身邊，跟人相處應有的距離和分寸就要更謹慎拿捏，不論哪個位階的政治工作者都要注意；若有相關事件的受害個案，都鼓勵勇敢說出來，我會站在受害者這一邊。