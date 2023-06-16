幼兒驗出BZD家長慌！衛福部專線1天爆86通電話　檢體急送北榮再驗

▲新北餵藥幼兒園尿液檢驗，醫福會執行長林慶豐。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

板橋幼兒園是否有餵食「巴比妥鹽」爭議未解，今天再傳出汐止一名幼兒尿液檢驗出現三級管制藥品「苯二氮平（BZD）」29ng/mL，雖然結果判定為陰性（低於200ng/ml），家長仍相當緊張。衛福部今（16）日證實，昨晚家長已經同意，今日急送台北榮總進行質譜儀確認試驗，拚一周內有結果。而昨天之後，衛福部專線單日湧入86通詢問電話，讓專線緊急加開至4線人員才夠應付，目前來電已經緩解。

板橋幼兒園餵藥案引發恐慌，衛福部責成部立台北醫院成立專案協助幼兒檢驗與衍生醫療，有一名在汐止的家長帶孩子前往檢驗，發文指自己孩子被檢驗出微量安眠藥成份。台北醫院證實，該名孩童6月12日進行的尿液檢出BZD結果為20ng/mL，6月13日複檢結果為29ng/mL，兩次檢測結果皆小於閾值200ng/ml，結果判定為陰性。

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醫檢師表示，目前看到初步使用的尿液檢驗方法為「酵素免疫分析法」，這種方式的優點是快、便宜且容易取得，但驗出數值可能是相似結構物質而非毒物，僅能參考；毒物科醫師認為，免疫法偽陽性、偽陰性相當嚴重，不能直接證明是否有使用藥物。專家皆表達應進一步用「質譜儀檢驗」才能確認。

醫福會執行長林慶豐今日受訪表示，已經徵詢檢驗出BZD幼兒家長同意，將檢體送給較具公信力的台北榮總進行送質譜儀檢驗，預計先做定性確認，陽性才會再做定量，預計一周有結果，但相信採急件可以縮短時間。

昨天BZD個案出現後，衛福部專線諮詢電話暴增，林慶豐表示，光昨天就進線86通，累計到今天6月16日中午12點，共接189通電話，其中有83人有毛髮檢驗需求，包含52人為涉案幼兒園體系；部立台北醫院累積看診51人次，其中涉案幼兒園相關35人。

▲幼兒園餵藥案延燒，衛福部專線被打爆。（圖／衛福部立台北醫院提供）