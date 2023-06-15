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社會 社會焦點 保障人權

竹聯明仁會堂口藏鐵皮屋　三峽警強力掃蕩逮28人…全部拆光光

▲三峽警方查獲暗藏在鐵皮屋內的明仁會堂口。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲三峽警方查獲暗藏在鐵皮屋內的明仁會堂口，並逮捕28名幫眾。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

竹聯幫明仁會日前高調在五星級酒店舉辦春酒，引來社會各界關注，為了壓制囂張黑幫囂張氣焰，警方舉辦全國大掃黑。新北三峽警方在掃黑行動中，逮捕明仁會三峽分會前、後任副會長及幫眾，並搜出犯案用的棍棒、刀械及毒品等違禁品。為了以防死灰復燃，三峽警方今天（15日）展開握蕩，強勢將堂口據點拆除。

據了解，位在新北市三峽區民族路巷內的鐵皮組合屋，就是明仁會三峽分會成員聚集之處，陳姓副會長出獄後，為了吸收幫眾，只要不願加入明仁會，就遭噴灑辣椒水當街追打。並與對有毒品糾紛的對象，執行追殺令，逼迫被害人躲至墓園內，並大聲嗆聲要求幫眾砍死他，讓被害人驚嚇得躲在草叢內不敢露面。

▲三峽警方查獲暗藏在鐵皮屋內的明仁會堂口。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲附近住戶反應，鐵皮屋外停放許多雙B，年輕點就騎改裝機車，時常發出噪音，還會聞到陣陣燒塑膠味。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽警方蒐集相關證據時，陳男卻將積欠150萬元賭債的被害人，強押至民族街據點內，並向被害人母親索討賭債。警方接獲線報，立即前往攻堅，逮捕20多名成員，並搜出大量K他命、毒咖啡包及折疊刀，警方救出被害人外，並將現場28人全數帶回偵辦。

附近民眾表示，平時出入組合鐵皮屋人都很複雜，穿金戴銀還刺龍刺鳳，屋外停滿許多雙B，看起來較為年輕的就騎著改裝機車，時常聚集喧嘩製造噪音。走路經過鐵皮屋時，還會聞到陣陣燒塑膠味，讓附近住戶深受其擾，今天看到警方強力拆除，讓附近住戶鬆一口氣。

▲三峽警方查獲暗藏在鐵皮屋內的明仁會堂口。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲今天早上，三峽警方配合第三方警政，將明仁會窩藏的鐵皮屋全部拆光。（圖／記者陸運陞翻攝）

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