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烏克蘭超模真情告白：台灣是「我的家」　只想生活在民主的世界

記者林彥臣／綜合報導

選秀節目《超級名模生死鬥》烏克蘭區2015年冠軍Alina Paniuta（潘愛琳），定居台灣已有3年的時間，美麗的容顏還曾經攻佔PTT表特板引發熱議。Alina日前接受瑞典YouTuber盧卡斯（Lukas Engström）的訪問時真情告白，「真心覺得台灣就是我的家」。

▲▼烏克蘭超模Alina Paniuta（潘愛琳）真情告白，「台灣是我的家」。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯)）

▲烏克蘭超模Alina Paniuta（潘愛琳）在台灣已經定居3年。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯)）

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Alina首先提到自己為什麼來到台灣，她從事模特兒工作已有8年的時間，身為模特兒經常需要去到不同國家工作，通常只會在一個國家待3個月，隨後又去到其他國家。

Alina接著提到，後來因為疫情爆發，中國關閉邊境、歐洲也關閉了邊境，她也在此時來到了台灣，開始意識到這裡是個適合定居的地方，並且思考何不留在這裡，試著做出一些改變。

Alina說，她在台灣已經定居3年，過去在基輔都沒有連續待過這麼長的時間。

Alina進一步解釋，因為她的故鄉是烏東頓內茨克，當2014年戰爭爆發的時候，她搬到了基輔，不久之後就成為模特兒開始到處工作，從此不曾在烏克蘭待超過7個月，「因此我現在真的覺得台灣是我的家」。

▲▼烏克蘭超模Alina Paniuta（潘愛琳）真情告白，「台灣是我的家」。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯) ）

▲Alina Paniuta受訪時真情告白，「台灣是我的家」。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯) ）

Alina還提到，過去也曾在中國工作過5、6次，也可以賺取更豐厚的薪水，大約是台灣的3～4倍，「但是身為一個烏克蘭人，我想要生活在民主的世界裡，因為我想暢所欲言，做任何我想做的事。」

▲▼烏克蘭超模Alina Paniuta（潘愛琳）真情告白，「台灣是我的家」。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯) ）

▲Alina指出，台灣安全的環境還有台灣人的熱情，是她這麼喜歡這裡的主要原因。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan (盧卡斯) ）

Alina指出，台灣對她來說超級安全，就算凌晨1點去完夜店獨自回家，也覺得很安全，或者在餐廳掉手機或錢包，店員還會追上去把東西還你，甚至跟路人問路，就算路人不會講英文，大家也還是很願意盡可能提供協助，所以她才會這麼喜歡這裡。

Alina最後特別感謝台灣政府，讓烏克蘭籍親屬可以線上申請簽證來到台灣，不用像過去還要透過莫斯科辦事處辦理簽證，所以今年她就會安排媽媽來到台灣團聚，但爸爸因為還不到60歲，所以還是受到國家管制不能出國。

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