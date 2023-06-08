快訊／台中2寶爸吃滷肉飯遇刺身亡！5共犯今遭判刑　持刀主嫌仍在逃

▲台中山河滷肉飯2022年6月間發生命案，5名犯嫌今遭判刑。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二市場知名山河滷肉飯2022年6月間發生命案，黃姓男子僅因被誤認在打電話撂人，竟遭一群自稱是天道盟正義會的10餘名男子，持刀、塑膠椅、工業電扇圍毆致死。事後游男、謝男、林男、邱男、邱男等5人涉有重嫌，被依殺人罪嫌起訴，台中地院今審結，5人全被依妨害秩序罪嫌判刑2年。不過，溫姓男子即持刀的林姓主嫌仍在逃，已被發布通緝。

起訴書指出，林姓兇嫌等10餘人，2022年6月23日凌晨1時許前往台中市南屯區一家夜店飲酒作樂，至同日清晨6時21分許，分別搭車前往第二市場山河滷肉飯用餐，其中謝姓男子誤認被害黃男是朋友，上前打招呼後發現有誤會，同行友人勸和後，暫時紛爭平息，分別入座用餐，但此時雙方已有不快。

不料，黃男才不久，就因撥打電話給其他友人，而被主嫌林男誤以為他在撂人，雙方因此再起衝突，林男等人分持摺疊刀、塑膠椅子、木椅、湯杓、工業電扇等危險物品，對黃男及其友人加以攻擊，林男更不斷持刀朝黃男身上揮砍。直到黃男不支倒地，林男一行人才一哄而散，開車往桃園中壢方向逃逸。

事故造成黃男的友人吳男、陳男、李女，分別有大腿穿刺傷、擦挫傷、腦震盪、頭部挫傷等傷勢，而黃男當下即失去意識，經送往澄清綜合醫院搶救，仍因傷勢過重，於同日上午7時45分宣告不治，留下老父與兩名稚子。

檢警成立專案小組展開追緝，並陸續逮捕游姓犯嫌到案，其餘謝、林（持刀主嫌的弟弟）、邱、邱等犯嫌則於同年月28日在屏東縣枋寮鄉中正大路的豐隆橋上，發現他們疑似正開車欲潛逃出境，隨即加以攔阻，未料謝等人竟拒捕加速逃逸，警方對空鳴槍無效後，朝左前車胎開了1槍，謝等人才將車輛停止。警方將其逮獲，並查扣護照、台胞證、人民幣4萬元等物。

台中地檢署事後偵結，認游男、林男、邱男、邱男、謝男等5人涉犯刑法殺人、傷害及妨害秩序等罪嫌明確，遂依法提起公訴，並請求法官從重量刑。另外，尚有持刀殺傷人的林姓主嫌以及溫姓男子在逃，檢警正全力追緝歸案。

全案歷經數月審理，台中地院今審結，游男、林男、邱男、邱男、謝男等5人被依刑法第150條「公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑」，判處2年徒刑。