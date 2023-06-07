高大成喊5億高中生死因「99.9999%是氯化鉀」！中檢18字回應了

記者閔文昱／綜合報導

5億高中生案法醫研究所報告出爐，台中地檢署指出，賴男死因符合高處墜落，且經過1000多種的毒藥物反應檢驗都沒有陽性反應。但知名法醫高大成仍認為，賴男身上的針孔並非急救造成，質疑是兇手對賴男施打物質後致死，且是氯化鉀的機率「高達99.9999％」，賴男死後再拋下樓。對此，中檢也做出回應了。

根據法醫的解剖報告，顯示賴姓死者的死因符合高處墜落，造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡。檢方還提到，在經過1000多項的毒藥物反應後，死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應。

▲5億高中生案，知名法醫高大成認為賴男被注射的可能是氯化鉀。（圖／記者許權毅攝）

不過，受家屬委託也勘驗過屍體的法醫高大成質疑，賴男只有臟器出血，若沒有血塊的話就是死後墜樓，也就是他殺。另外，賴男身上的針孔仍舊是關鍵，他舉出氯化鉀可能性很高，因為氯化鉀只要打20c.c就會死亡，要把針孔附近採檢送驗，如果擔心量很少驗不出來，可以送國外鑑定，以昭公信。

高大成坦言，這案至今，最後有可能的就是氯化鉀，氯化鉀在國外被用來安樂死，若還是找不到，他也「束手無策」，想不到還有可能造成賴男死亡的原因了，曾經問過10多位主任級的醫師，都提出氯化鉀的可能性，直言機率高達99.9999％，並強調手部針孔絕對不是在急診室治療留下的。

對於高大成說法，中檢7日僅簡短回應，「針對各方意見，檢方都會參酌考量，依法辦理」。