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傳達對台灣的愛！日跑步達人軌跡極點環島　1100公里寫「LOVE」

▲▼志水直樹一行人由火車站出發，參加由花蓮市公所辦理的加油會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼志水直樹一行人由花蓮火車站出發，參加由花蓮市公所辦理的加油會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2018年花蓮發生0206強震，日本知名跑步達人志水直樹有感於台灣對311日本大地震的關懷，特地來到花蓮以GPS跑步軌跡寫下「花蓮加油」。6月5日他再度出現花蓮，這次是沿著台灣的海岸線，以GPS軌跡畫出長達1100公里且創作一個名為「Ｏ」的地景藝術。

志水直樹是在5月18日從中壢市出發，以每天四十多公里跑步跨越縣市及鄉鎮，計劃以24天完成，結合他在今年三月於日本三個城市所完成的地景藝術，用「LOVE」跨海傳達台灣與日本之間深厚的友誼。

▲▼志水直樹一行人由火車站出發，參加由花蓮市公所辦理的加油會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

5日清晨七點多，志水直樹偕同跟拍記錄攝影製作人增尾圭亮，以及多年前曾以自行車環島感謝台灣關懷311大地震的叶佐枝子等人在花蓮火車站，透過花蓮縣警察局花蓮分局包括豐川派出所與中山派出所員警協力交通維安，由火車站跑步來到花蓮市公所，參加由市公所辦理的加油會，將近兩公里的路程，由花蓮吉安路跑協會會長楊志遠帶領會員一起陪同，以行動支持志水直樹發起的「2023 GPS Run for LOVE極點環台活動」。

路跑達人一行抵達花蓮市公所，受到花蓮市長魏嘉彥、花蓮市民代表會主席李振瑋、副主席黃達祥、縣議員魏嘉賢、市公所主任秘書翁美華等人的歡迎，公所的啦啦爸志工隊更以原住民歌舞熱情迎接，讓現場充滿著歡樂氛圍。

▲▼志水直樹一行人由火車站出發，參加由花蓮市公所辦理的加油會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

志水直樹將沿著台灣的海岸線，以GPS軌跡畫出長達1100公里且創作一個名為「Ｏ」的地景藝術。

「跑步是我存在這個世界最好的象徵」，志水直樹說，透過這次地景藝術跑步，除了要傳達對台灣的感謝之外，也要讓大家知道，跑步是幸福開心微笑的運動，這項運動最大的魅力是，不是要競爭，不需要比較，無論是大人或小孩，甚至坐在輪椅上的朋友，每個人都可以一起享受GPS路跑的運動樂趣。他表示，要成為一個GPS跑者，非常簡單，只要下載一個跑步紀錄的APP，打開看著地圖，循著想要跑出來的軌跡圖，看著地圖開始跑或走就對了。

▲▼志水直樹一行人由火車站出發，參加由花蓮市公所辦理的加油會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉彥肯定志水直樹等人透過GPS跑步軌跡傳達深厚友誼。

魏嘉彥肯定志水直樹等人透過GPS跑步軌跡傳達台灣與日本之間的深厚友誼，此舉更為台日運動觀光交流寫下友好的一面。魏嘉彥說，志水直樹用自己的夢想結合世界各地的支援，成就了今年來台的路跑活動，尤其有這麼多台灣朋友加入環島行列，讓台日友好從民間開始發酵，更是令人感動。

從臉書看到志水直樹一行人在各縣市的跑步影片，李振瑋以無比感動來形容自己的心情，尤其志水先生在跑步時都會有一段直播影片，帶著笑容對著鏡頭來描述當下跑步的心情，讓人感受到跑步是充滿樂趣的運動。

▲▼志水直樹一行人由火車站出發，參加由花蓮市公所辦理的加油會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

四年前曾以市長身分在市公所接待志水直樹的縣議員魏嘉賢，他還記得志水先生當時送了他一本微笑月曆，每個月的圖片都有著燦爛的笑容讓人的心情大為舒暢。魏議員感謝志水先生發起這麼有意義的活動，拉近人與人彼此的關係，也讓這個社會充滿祥和與愛。

加油會最後，雙方互贈伴手禮及感謝狀，市公所贈送2022太平洋縱谷馬拉松同心圓獎牌以及玫瑰石墜項鏈，李主席與黃副主席則贈送花蓮名產。志水直樹則回贈由攝影製作人增尾圭亮設計的方盒酒器，台灣奧援團之一的湯記口味肉鬆老店第三代傳人湯玟琪也贈送湯記禮盒給魏市長等人，表達對這項運動的感謝。

「2023 GPS Run for LOVE極點環台活動」5月18日起至6月10日止，以24天的時間環繞台灣一圈，這場長達1100公里的環台超級馬拉松，志水直樹等人將把在台灣創作出來的「Ｏ」地景藝術，與今年三月在日本東京、仙台、大阪等城市以GPS軌跡所寫出來的L、V、E等三個字母結合之後，以「LOVE」來傳遞台日深厚情誼。

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