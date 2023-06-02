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國中生為課金強盜殺人！潛住宅抓73歲阿嬤頭撞地板點火　送醫搶救亡

▲▼南韓大法院。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓大法院。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名年僅16歲的國中少年，為了課金購買電腦遊戲裡的裝備和道具，竟然趁凌晨時分強行潛入70多歲老婦的住宅，過程中他以水果刀砍殺對方、將對方絆倒後用頭部撞牆，甚至意圖點火焚燒對方，儘管該名老婦得以送醫搶救，但最終仍舊回天乏術，該名少年被判處15年有期徒刑定讞。

根據韓媒《中央日報》，一名居住在慶尚南道巨際市的國中2年級少年，去年2月7日清晨5時50分涉嫌從窗戶侵入一名74歲老婦的住家，當他從窗戶潛入、來到客廳後，旋即在老婦住處內翻箱倒櫃，正好驚動睡夢中的老婦，老婦抓住少年，卻慘遭少年拿客廳裡的花盆砸頭，當老婦想拿水果刀反擊，卻又被少年搶走水果刀、揮刀攻擊。

老婦頓時大喊「有小偷」，並往大門方向試圖逃跑，卻被少年抓住雙腿絆倒，頭部被對方抓住撞向柏油地面，導致鮮血直流，最後又被少年拖行至住處內。

少年擔憂自己的身分遭到老婦識破、導致東窗事發，因此決定「一不做二不休」，將老婦殺害滅口，於是他對著老婦點火，所幸老婦及時用手滅掉火勢。不過，少年卻仍不肯罷休，從房間拿起凶器砍向老婦的手臂、下巴。

老婦後來雖被移送至住處附近的大學醫院搶救，卻因為傷勢過重，加上外傷所導致的腦部損傷，經過15天後仍然駕鶴西歸。

一審法官認為，少年強盜殺人的行為最終奪去受害者的性命、無法獲得饒恕，考量到受害者生前經歷的痛苦無法想像，因此判處少年15年的有期徒刑，不過少年卻認為判刑過重、檢方則認為判刑太輕，雙雙提出上訴，因此被法院駁回。

而大法院（最高法院）則認為考量到被告的年齡、犯案動機和作案結果等，原審宣判並無不妥，因此維持15年判刑定讞。

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