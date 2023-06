「蚊捲風」撲過來！上萬飛蟲恐怖盤旋　專家解釋奇景原因

▲尼加拉瓜出現「蚊捲風」奇景。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

位於中美洲的尼加拉瓜出現驚人一幕,成千上萬隻蚊子成群竄飛,牠們在空中盤旋,又不斷變換隊形,由於數量太過龐大,從遠處看過去就像「龍捲風」。隨著影片被網友瘋傳熱議,也有昆蟲專家出面解釋,這是蚊子交配時的自然現象。

《每日快報》報導,一位居民5月29日上午在科西沃爾加湖(Cocibolca)、也就是中美洲最大淡水湖畔,拍下這幅奇景。根據影片畫面,「蚊捲風」聲勢龐大,從地面一直延伸至天際,加上當時一片烏雲密布,彷彿末日電影真實上演。

I thought this was a tornado at first but NO!



It's a swarm of insects coming off Lake #Cocibolca in #Nicaragua.....



Ewwww!!



via: @Canal4Ni pic.twitter.com/2vClfJtVFw