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「蚊捲風」撲過來！上萬飛蟲恐怖盤旋　專家解釋奇景原因

▲▼尼加拉瓜蚊捲風。（圖／翻攝推特）

▲尼加拉瓜出現「蚊捲風」奇景。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

位於中美洲的尼加拉瓜出現驚人一幕，成千上萬隻蚊子成群竄飛，牠們在空中盤旋，又不斷變換隊形，由於數量太過龐大，從遠處看過去就像「龍捲風」。隨著影片被網友瘋傳熱議，也有昆蟲專家出面解釋，這是蚊子交配時的自然現象。

《每日快報》報導，一位居民5月29日上午在科西沃爾加湖（Cocibolca）、也就是中美洲最大淡水湖畔，拍下這幅奇景。根據影片畫面，「蚊捲風」聲勢龐大，從地面一直延伸至天際，加上當時一片烏雲密布，彷彿末日電影真實上演。

農業氣象學家莫雷拉（Agustín Moreira）解釋，所謂「蚊捲風」其實是一種自然現象，在雨季的時候很常見，而影片裡的蚊類壽命至少24小時，但不會對人類造成危害，也不會影響農作物。

2021年7月，俄羅斯堪察加半島東海岸也出現「蚊捲風」，昆蟲學家洛布柯娃（Lyudmila Lobkova）當時受訪解釋，這是因為「雄性蚊子為了交配，群聚圍繞在幾隻雌性蚊子周圍」，也強調蚊子不會傷害人類。此前有外媒報導指出，氣候變遷導致全球平均氣溫上升，西伯利亞的蚊子繁殖季節延長，使得蚊蟲害變得更加嚴重。

 

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