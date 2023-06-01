結婚當天才知老公是渣男！前女友「挺孕肚」終極反擊...全場石化

▲男子同時腳踏兩條船，把前任女友肚子搞大後與現任結婚，怎料，結婚當天被前女友鬧場。（翻攝自VGT TV - Đời Sống YouTube）

圖文／鏡週刊

越南河內一名男子同時腳踏兩條船，甩掉前任與現任結婚，怎料，結婚當天被前女友的姊姊帶著懷孕的妹妹鬧場，把妹妹遭該男搞大肚子後拋棄、騙錢等事情公諸於世，讓得知真相後的新娘，當場痛哭離開現場。

根據外媒綜合報導，越南河內一名男子，把前任女友肚子搞大後，竟拋棄她另與其她女子共結連理，不過卻沒想到結婚當天，前女友與她的姊姊上演復仇記，闖入婚禮現場，並將男子的所作所為公諸於世，全場超尷尬。

前女友姊姊為妹妹打抱不平，大呼新郎知道妹妹懷孕後，不僅將妹妹拋棄，甚至兩人交往期間，還曾經騙過妹妹的錢，並向新娘家屬喊話：「今天我是來這裡祝福你們的，讓你們知道你們的女婿有多棒，我想讓每個人都知道他的真實面目」，更痛批該男根本就是一個壞人，不值得任何人的愛，一旁的妹妹則不斷哭泣。

▲男子羞愧低著頭，沒有對此事多做辯解。（翻攝自VGT TV - Đời Sống YouTube）

男子全程不發一語僅低著頭，也未對此事多做辯解，而新娘最終在得知真相後，跌坐在地崩潰大哭，並逃離婚禮現場，事後也決定與男子取消婚約，結束這段感情。

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