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美女董娘Tiffany百萬藍鑽戒指找到了　清潔工：有夠大！以為是玩具

記者林悅／台南報導

台南市1名美女董娘，日前前往台南市新光三越西門店逛街消費時，不慎遺失一只Tiffany百萬藍鑽結婚戒指，她在丈失陪同下前往市警二分局報案，結果1日中午傳出好消息，1名女清潔員在地下地場撿獲後報警歸還，林姓女董娘視自到場確認，並十分開心地向清潔工鞠躬道謝，並表示很感射大家的幫忙！

▲台南市一名美女董娘，在台南市新光三越西門店逛街消費時，意外遺失一只百萬藍鑽結婚戒指，幸運地1日中午被女清潔員工拾得報警歸還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市一名美女董娘，在台南市新光三越西門店逛街消費時，意外遺失一只百萬藍鑽結婚戒指，幸運地1日中午被女清潔員工拾得報警歸還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市一名美女董娘，在台南市新光三越西門店逛街消費時，意外遺失一只百萬藍鑽結婚戒指，幸運地1日中午被女清潔員工拾得報警歸還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林姓董娘鞠躬，親自向拾得她遺失的百萬藍鑽戒指的女清潔員道謝。

該名林姓美女董娘指出，30日下午前往光三越西門店的地下美食街、G樓、貴賓室逛街消費，回到家才發現她戴在中指的百萬藍鑽戒指不見了，31日她心急如焚的在家找了一整天都沒發現，因為該戒指是先生送她的結婚戒指，所以心中很難過，31日才在老公陪同下跟台南市警二分局轄區派出所報案，希望有拾獲好心民眾能夠送回，因為這是結婚紀念戒指，具有特殊意義。

▲台南市一名美女董娘，在台南市新光三越西門店逛街消費時，意外遺失一只百萬藍鑽結婚戒指，幸運地1日中午被女清潔員工拾得報警歸還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲張姓清潔員表示，她撿得這只戒指時，還以為是玩具戒指，不知道竟然價值百萬，她得知後真的嚇一跳。

所幸在1日中午12時多，百貨公司一名張姓女清潔員工，在2樓停車場發現1枚藍色戒指，立即送交公司服務臺及通報二分局員警到場，警方也通知林姓董娘到場指認，確是她遺失的百萬藍鑽戒指，讓她當場笑開懷。

▲台南市一名美女董娘，在台南市新光三越西門店逛街消費時，意外遺失一只百萬藍鑽結婚戒指，幸運地1日中午被女清潔員工拾得報警歸還。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林姓董娘說，她非常感謝大家的幫忙，她遺失戒指後已一連兩天都睡不著，她很感謝拾得戒指大姐，讓平指終能物歸原主。林女並親自向張姓女清潔員鞠躬道謝。

張姓清潔員表示，她撿得這只戒指時，還以為是玩具戒指，不知道竟然價值百萬，她知道後真的嚇一跳，但當時她想失主也一定會擔心，所以就拿去公司櫃台交警處理。

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