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宜蘭女住透天開賓士卻欠國庫22萬　聽到愛車遭查封立馬投降

▲▼宜蘭江姓女子住透天開百萬名車卻拒繳22萬多罰鍰，百萬元名車差點被查封。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭江姓女子住透天開百萬名車卻拒繳22萬多罰鍰，愛車差點被查封。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭49歲江姓女子因欠繳非法聘用外籍看護罰鍰、汽車燃料使用費等共22萬餘元，行政執行署宜蘭分署屢次催繳，江女均置之不理，執行人員於30日上午至江女住所現場查訪，發現江女百萬Mercedes-Benz名車停門口，當場予以查封，準備拖吊之際，睡夢中的江女經家人通知，趕忙下樓表示願以分期方式繳納、且當場即繳納第1期款項，展現繳款誠意，辦妥分期後，車才免於被拖吊！

▲▼宜蘭江姓女子住透天開百萬名車卻拒繳22萬多罰鍰，百萬元名車差點被查封。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭分署表示，江姓女子因欠繳非法聘用外籍看護罰鍰、汽車燃料使用費等共22萬餘元，宜蘭分署於去（2022）年7月、8月、9月、11月及今（2023）年1月、3月、4月屢次催繳，江女均置之不理，經宜蘭分署調查，江女住在靠近宜蘭火車站市區之透天厝，且名下有一台2020年新購的Mercedes-Benz車輛，市價超過百萬元，並非無繳款能力。

執行人員於30日上午至江女住所現場查訪，發現江女車輛停放住處門口，當場予以查封，準備拖吊之際，尚在睡夢中的江女經家人通知，趕忙自屋內下樓表示，願以分期方式繳納、30日即繳納第一期款項，展現繳款誠意，辦妥分期後，始免於拖吊。

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