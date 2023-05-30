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升級不能「後悔」　蘋果停止簽署 iOS 16.4.1

▲iOS 16.4.1停止簽署。（圖／9to5mac）

▲iOS 16.4.1停止簽署。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

在幾天前向發布 iOS 16.5 後，蘋果最近停止簽署 iOS 16.4.1 和 iPadOS 16.4.1，代表如果 iPhone 和 iPad 用戶已經在運行較新版本的 iOS，將無法再降級到此版本的操作系統。

iOS 16.4.1於 4 月 7 日發布，其中包含重要的錯誤修復和安全更新。其中一個漏洞允許第三方應用程式以內核權限執行任意代碼，而在 WebKit 中發現的第二個漏洞 Safari 也可能導致惡意代碼執行。

iOS 16.5在 iOS 16.4.1 於 5 月 18 日發布，其中包含一些新功能和增強功能。該更新為 iPhone 鎖定螢幕添加了一個新的 Pride 主題，並在 Apple News 中添加了一個體育標籤。而Spotlight、CarPlay 和螢幕時間相關的錯誤也已在 iOS 16.5 中修復。

版本降級是部分iPhone越獄用戶常用的手法，可以跳過iOS系統的限制，除此之外，將手機恢復到以前版本的 iOS，有時也對遇到重大版本錯誤的用戶有所幫助。

目前蘋果已向開發人員和公測用戶發布了 iOS 16.6 測試版。該更新沒有添加任何主要的新功能，目前蘋果可能專注於 iOS 17。如果 iPhone 或 iPad 運行的是 iOS 16.6 beta，可以降級到 iOS 16.5。但是，不允許降級到 iOS 16.4.1 或更舊版本。

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