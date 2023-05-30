　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯友宜可扒開九二共識框架」　學者預判：年中論述強調一中各表

▲侯友宜出席新北好茶包種茶上市記者會。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜至今尚未明確說出「九二共識」。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選舉開跑，民進黨中國事務部30日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元會中分析，國民黨總統參選人侯友宜兩岸論述流於口號，還沒提出實質政策方針，他預判侯可能在今年中之後靠近「國民黨中間路線」，可能會再詮釋一次九二共識，或者扒開九二共識的框架，強調一中各表。

針對有與會者詢問，民進黨總統參選人賴清德提出「3大民主行動」、民眾黨總統參選人柯文哲提出「強國等距」，但侯友宜的兩岸政策是什麼？葉耀元分析，侯友宜背後是由國安會前秘書長蘇起指導其兩岸政策，蘇起的兩岸政策八九不離十都是「九二共識」，但現在九二共識不能喊了，請問他要喊什麼？現在侯友宜的兩岸政策非常空洞、空泛，他會強調保護台灣、守護台灣民主，但沒有辦法提出如何與中國做交流，以及如何讓台灣變得更安全。

葉耀元表示，侯友宜的兩岸論述流於口號，卻沒有實質的政策方針，這次總統大選還有好幾個月的時間，當侯友宜訪美後，美國人也會一直逼問，詢問侯友宜的兩岸政策要怎麼做，或許到了8、9月侯友宜會與「國民黨中間路線」慢慢趨近，不見得直接說「我們要承認九二共識」，但或許會「重新再詮釋一次九二共識」或喊出「我們要一中各表」，扒開九二共識的框架，強調一中各表。

也出席這場座談的中央警察大學公共安全系教授董立文則表示，侯友宜的兩岸政策主張有3個特徵，零碎沒有系統、空洞沒有內容、閃躲沒有面對，一般國民黨的候選人對於九二共識可以有3種做法，一是當作神主牌跟拜，二是丟棄，三是提出「九二共識plus」，過去的黨主席都有努力這麼做，可是侯友宜什麼都不做。

董立文提醒，侯友宜的作風讓他聯想到清末兩廣總督葉名琛「不戰不和不守」、「不死不降不走」，擺爛的結果會很慘的。

▼民進黨中國事務部30日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼民進黨中國事務部30日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會。（圖／記者呂晏慈攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！　19人被資遣
飲料店玩露出　女網紅刪光露點照：拜託大家！
6月新制一次看！　夏季電費「月均多479元」
快訊／總統府公布4大法官被提名人！　名單曝光
被控性侵酒店妹！　2重刑男判決大逆轉
快訊／他見家人掉下去「秒跳水搶救」 　1命危1失聯
快訊／國道1號火燒車！駕駛受困　紫爆5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統府提4大法官人選！在野黨批意識形態　綠委：政治語言大可不必

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！　北市勞動局證實：19人被資遣

外交部：台海問題不需交給時間　在對岸領導人的一念之間

賴清德拋核能機組緊急使用　賴士葆批「騙選票」：標準政治變色龍

侯友宜恐成「林耕仁現象」？　黃光芹預言：難保選民不會自動棄保

賴柯台大演講PK　他點差異：賴清德硬梆梆、柯文哲論述像專欄作家

真的不選新北市長　李四川：工程人不喜歡選舉

快訊／總統府公布4大法官被提名人：朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥

2人一左一右！郭台銘扶城隍爺鑾轎遶境　二度與柯文哲同框

郭台銘剛贈「和平宣言」　賴清德：真正的和平是擁有主權的和平

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

總統府提4大法官人選！在野黨批意識形態　綠委：政治語言大可不必

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！　北市勞動局證實：19人被資遣

外交部：台海問題不需交給時間　在對岸領導人的一念之間

賴清德拋核能機組緊急使用　賴士葆批「騙選票」：標準政治變色龍

侯友宜恐成「林耕仁現象」？　黃光芹預言：難保選民不會自動棄保

賴柯台大演講PK　他點差異：賴清德硬梆梆、柯文哲論述像專欄作家

真的不選新北市長　李四川：工程人不喜歡選舉

快訊／總統府公布4大法官被提名人：朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥

2人一左一右！郭台銘扶城隍爺鑾轎遶境　二度與柯文哲同框

郭台銘剛贈「和平宣言」　賴清德：真正的和平是擁有主權的和平

獨／im.B案延燒！前行政院顧問陳振坤遭拘提　扣240萬元高檔原酒

長榮航空、Kingston跨界合作！體驗「金士頓星艦35號」抽機票

王思佳「年接210↑業配」驚人年收曝光！　內行揭行情：她是全台總冠軍

總統府提4大法官人選！在野黨批意識形態　綠委：政治語言大可不必

周董鄰居入手車道戶　4月後加價50萬秒下車

LIVE／瑪娃龜速北轉角度大　氣象局最新說明

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！　北市勞動局證實：19人被資遣

外交部：台海問題不需交給時間　在對岸領導人的一念之間

連千毅剃髮了！　確定關7年…買書「準備去進修」：剪這樣涼快很多

不只思樂冰！7-11「再1經典冰品」回歸　業者證實：部分門市限定

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

政治熱門新聞

綠營高雄立委傳黃捷出局　周玉蔻：超討厭民進黨

即／黃捷證實接民進黨中央電話：徵召人選不是我

鄭文燦正式提告　轟國民黨「言論的詐騙」　

為保女友與寶寶　男扛2人贖金困緬甸當豬仔

《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪5星之首

柯文哲、郭台銘金門同框　熱情握手40秒

柯文哲留107萬呆帳　陳佩琪：開罰我會去繳

快來申請！中產以下房貸補貼6月上路

外交部證實　1台灣留學生匈牙利遇害

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了

韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

快訊／總統府公布4大法官被提名人：朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥

影／賴清德偷酸侯友宜「阿給」　想跟習近平吃晚餐

賴清德台大演講竟附「政大照片」　葉元之：是有多看不起台大？

更多熱門

相關新聞

能源政策要說清楚！　他建議侯友宜主張：我當總統核電廠絕對安全

能源政策要說清楚！　他建議侯友宜主張：我當總統核電廠絕對安全

民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜皆拋出對核能議題的看法，對此，中廣董事長趙少康30日就透過臉書呼籲，能源政策說清楚，沒有模糊空間，他也建議侯友宜對核能的主張可以說，「原來之所以反對，是因為我不信任民進黨政府，把核電當成政治操作的工具；但我做總統一定讓核電廠安全達到最高標準，在這種情況下用核電作為發電的一部分。」

柯文哲再拋蓋金廈大橋：經濟繁榮之長久根本

柯文哲再拋蓋金廈大橋：經濟繁榮之長久根本

柯文哲、郭台銘金門同框　熱情握手40秒

柯文哲、郭台銘金門同框　熱情握手40秒

賴品妤建議釐清「李正皓案」真相　拿出更高層次道德責任

賴品妤建議釐清「李正皓案」真相　拿出更高層次道德責任

侯友宜支持度剩18%淪老三　藍委示警：要找到「對的人」協助

侯友宜支持度剩18%淪老三　藍委示警：要找到「對的人」協助

關鍵字：

國民黨侯友宜2024總統大選2024葉耀元

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面