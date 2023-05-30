▲新北市長侯友宜至今尚未明確說出「九二共識」。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選舉開跑，民進黨中國事務部30日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元會中分析，國民黨總統參選人侯友宜兩岸論述流於口號，還沒提出實質政策方針，他預判侯可能在今年中之後靠近「國民黨中間路線」，可能會再詮釋一次九二共識，或者扒開九二共識的框架，強調一中各表。

針對有與會者詢問，民進黨總統參選人賴清德提出「3大民主行動」、民眾黨總統參選人柯文哲提出「強國等距」，但侯友宜的兩岸政策是什麼？葉耀元分析，侯友宜背後是由國安會前秘書長蘇起指導其兩岸政策，蘇起的兩岸政策八九不離十都是「九二共識」，但現在九二共識不能喊了，請問他要喊什麼？現在侯友宜的兩岸政策非常空洞、空泛，他會強調保護台灣、守護台灣民主，但沒有辦法提出如何與中國做交流，以及如何讓台灣變得更安全。

葉耀元表示，侯友宜的兩岸論述流於口號，卻沒有實質的政策方針，這次總統大選還有好幾個月的時間，當侯友宜訪美後，美國人也會一直逼問，詢問侯友宜的兩岸政策要怎麼做，或許到了8、9月侯友宜會與「國民黨中間路線」慢慢趨近，不見得直接說「我們要承認九二共識」，但或許會「重新再詮釋一次九二共識」或喊出「我們要一中各表」，扒開九二共識的框架，強調一中各表。

也出席這場座談的中央警察大學公共安全系教授董立文則表示，侯友宜的兩岸政策主張有3個特徵，零碎沒有系統、空洞沒有內容、閃躲沒有面對，一般國民黨的候選人對於九二共識可以有3種做法，一是當作神主牌跟拜，二是丟棄，三是提出「九二共識plus」，過去的黨主席都有努力這麼做，可是侯友宜什麼都不做。

董立文提醒，侯友宜的作風讓他聯想到清末兩廣總督葉名琛「不戰不和不守」、「不死不降不走」，擺爛的結果會很慘的。

▼民進黨中國事務部30日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會。（圖／記者呂晏慈攝）