彰化寺廟取名3字！他抬頭秒笑噴「一定香火鼎盛」　各地諧音廟名曝

▲有網友在彰化發現一間名稱特殊廟宇。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣有許多文化信仰，隨處都可以看見寺廟。不過，有網友日前在彰化縣社頭鄉育英街，路過一間興建到一半的寺廟，看似並無特別之處，但抬頭一看，才發現這間廟宇的名字意外成了諧音梗，笑稱「一定會香火鼎盛」。畫面一出，釣出不少網友揭露各地的諧音廟名，引發熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，彰化社頭正在興建一間新寺廟，門前的對聯是「普天同慶龍降臨，玄武殿前神靈浩」，看似相當莊嚴肅穆，不過再抬頭一看，該廟宇正上方寫著大大的「普龍宮」，名稱與台語的「噗嚨共」意外相似，令人印象深刻。

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貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛笑稱「普龍宮搭配孔鏘鏘信眾」、「請神之後就不能亂笑了，趁現在趕快笑」、「我的嘴角不爭氣的上揚了」、「去參選主委，當選後，變成普龍宮主委」、「差點笑出來」、「令人想拜」、「我盡量不去回想，這後座力有點大」、「抱歉，我笑了」、「看到宮名都會功德-1」。

另外，也有不少網友分享各地奇特廟名，像是「老恭宮」、「南夢宮」、「三寶宮」、「蝦米宮」等。本站過去就曾在《爆笑廟名！越南「靈姥寺」 尬上台灣「菱洲宮」》報導中指出，台南也有一座「菱洲宮」與台語的「你祖公」很像，而越南的「天姥寺」又被稱為「靈姥寺」，與台語的「恁老師」有異曲同工之妙，讓路過的人看了不禁發笑。