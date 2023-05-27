床留「屍油血印」！憨兒伴母屍半年無人知　他嘆：救不了人間悲劇

▲林立青帶領團隊清理遺屋。（圖／翻攝林立青臉書）

記者陳韻如／綜合報導

作家林立青因著作《做工的人》為人所知，而他近年來帶領無家者們成立「友洗社創」，從事洗地、清理遺屋等工作，但他近期接獲了一場遺屋案件，卻讓他感觸頗深。林立青在臉書透露，此案件是協助清理一名精障智障伴亡母屍半年的房屋，但眼前的慘況跟處理上遇到的困境，也讓他不禁嘆息，「拯救不了人間悲劇，只能讓他在回家時，擁有乾淨整齊的空間。」

林立青在臉書透露，最近他們接了一場特別的案件，一名老人委託清理民宅，而個案是名精障智障，在母親過世床榻後，不知道該如何處理，和母親屍體住在房子裡面，陪了半年，直到就醫時通報，才曝光這件事情。

林立青帶領團隊進屋後，映入眼簾的是推滿垃圾的房間，手搖飲的杯子堆疊起來，從地面高過沙發，幾個超商便當盒裡面蔓延出黑綠色的霉塊。該是人躺的床上有一個完整的印痕，黑褐色的邊邊帶著黃，空氣裡面充滿熟悉的遺屋味道，腐敗肉品後油脂和人體汗味夾雜其中。

林立青平靜地寫道，清理這件事對他們來說不難，只是日常，屍油血印各有處理的藥水，衣服棉被都進垃圾袋，紙類全部回收，金屬套入米袋，床墊可用大膠膜纏繞封印，「但錢在哪裡？藥劑精油都要準備，防護衣、工作手套、膠膜和垃圾袋也都是錢。」

林立青表示，社工們每個都想把事情做好，但他們除了熱情一無所有，「最常看到的是這些社工拉更多的社工一起哭。」

林立青說，他並不喜歡在臉書上寫遺屋，最大原因每次寫完各種請託隨之而來，求助的人多，但提供支援的人少，每次別過頭去，又會有新的案件送上門來。每個月做兩件公司就可以破產，但不做良心又過意不去。而他也很少找公部門，但這案子在萬華中正區交界，內部討論後，向協會提報預算，開設專款，然後花上三四天時間來回安排，包括經費、清運和進場時間。

林立青特別在文中謝謝議員吳沛憶的支持，協助他們找清潔的經費和贊助，並協調並聯繫清潔隊，另外也謝謝方荷生里長幫我們準備垃圾袋，謝謝Patroni願意提供遺屋工作全身裝備，謝謝美沃奇提供我們拆除和整理的工具。

面對這種種的困境，林立青文末也感嘆道，「我們拯救不了人間悲劇，只能讓他在回家時，擁有乾淨整齊的空間。為這個原因，我們會繼續撐下去。」