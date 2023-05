他在車站吵架「遭推下鐵軌」被列車輾亡　縫隙卡1腳懸掛月台

Warning! Graphic! Video shows the moment a man was pushed into the Light Rail & killed last week in Minneapolis. The suspect was recently released without charges. UNBELIEVABLE pic.twitter.com/g9F5zLM5Ir

記者趙蔡州/綜合報導

美國明尼蘇達州(Minnesota)明尼亞波里斯(Minneapolis)近日發生一起死亡事故,一名41歲男子斯奈林(Reginald Eugene Snelling)在輕軌車站與人吵架,不料遭對方從月台推下鐵軌,被列車輾過當場慘死。

▲男子吵架被推下月台,遭輕軌列車輾斃。(圖/翻攝自推特)

根據CBS NEWS報導,斯奈林20日凌晨1點在明尼亞波里斯一處輕軌車站等車時,與2名男子發生激烈爭執,過程中他突然甩開眼前的男子,轉身朝向列車疑似要上車,不料此時對方突然推了他一下,導致他從車廂間的縫隙中跌入鐵軌。

曝光的監視器畫面可以看見,斯奈林被推下鐵軌後,隨即遭正在前進的列車輾壓拖行,最終只剩1隻腳掛在月台邊,剩餘身體、四肢全部被壓在車廂下。救難人員趕到時,發現斯奈林已經死亡,因此沒有送醫搶救。

▲斯奈林被列車輾壓後,只剩1隻腳掛在月台上。(圖/翻攝自推特)

另據KSTP-TV報導,2名跟斯奈林吵架的男子,分別是29歲羅傑斯(Daquan Stephens Rogers)、27布雷羅賓遜(Tejzawn Bray-Robinson),2人事發後都被警方逮捕,但不久後就被警方釋放,原因是檢方還未指控2人任何罪名。

亨內平縣 (Hennepin County) 檢察官辦公室表示,他們還沒有提出指控的原因是,正在等待遺體的相關驗屍報告,一旦收到驗屍報告很快就會有所行動。

After an an altercation between two man, one ended up being struck and killed by a light rail train in downtown Minneapolis. pic.twitter.com/TXo9N18QsV