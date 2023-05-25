賣烤玉米算錯錢...姊姊把妹妹關37.5公分窗台　她8樓墜落亡！

▲姊姊不滿妹妹經常算錯錢，竟將她關在37.5公分窗台，害妹妹墜樓亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對經營烤玉米生意的吳姓姊妹，姊姊不滿妹妹腦筋不靈光，經常算錯錢，三不五時打罵妹妹，去年2月間，姊姊又不滿妹妹找錯錢，竟將妹妹關在8樓住處外僅有37.5公分的窗台，還反鎖窗戶，然後就跑去睡覺，後來妹妹不慎從8樓墜下，送醫不治，檢方偵查後，將姊姊依私行拘禁、剝奪行動自由致死罪提起公訴。

檢方指出，吳姓姊姊在市場賣烤玉米，妹妹也經常會去幫忙，但妹妹因數學不好，找錯錢，姊姊發現就會用言語辱罵、甚至拿木棍、衣架打妹妹，去年2月7日7時許，姊姊又不滿妹妹再次算錯錢，因此要求妹妹爬到8樓住家外的鋁製窗台反省，然後才放妹妹回屋。

同年2月19日上午8時許，姊姊在外喝酒後回到家，見到妹妹在客廳，突然又怒火中燒，先是辱罵她「X你老師，你怎麼不去死一死，笨蛋，白癡」，然後再度把妹妹趕到只有37.5公分寬的鋁製窗台，反鎖窗戶，自己則回房間睡覺。

後來妹妹不慎從8樓的窗台墜下，姊姊睡得不醒人事，是5樓住戶聽到墜樓巨響聲，才趕緊通報警、消，將妹妹送醫急救，但仍宣告不治。

姊姊在偵訊坦承犯行，也對於害死妹妹很後悔，檢方今（25）日偵結，依私行拘禁、剝奪行動自由致死罪將她提起公訴。