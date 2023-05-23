柯文哲搶當「非賴共主」劇本曝！　一句話破解棄柯保侯

▲柯營認為柯、侯民調實力相當，對於反制藍營操作「棄柯保侯」，內部更備有攻防劇本。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲宣布參選總統後，與藍綠陣營參選人侯友宜、賴清德形成三強爭霸局面。本刊掌握，對於藍營操作藍白合，柯營在國民黨確定徵召人選前，早設有二陣營合作的底線，且預備多套破解藍營操作「棄柯保侯」的劇本及論述，柯私下更曾意有所指地說：「棄保對誰有利很難說，挺我的年輕人難道會去投國民黨？」

「不可能再有藍白合空間！」一名柯營核心幕僚透露，柯早表態不贊成下架民進黨或非綠聯盟的說法，對於藍營不斷操作藍白合，內部更嗤之以鼻，大家都看得出國民黨的司馬昭之心是吸納柯後併吞民眾黨；柯更早在國民黨確定徵召人選前就曾與幕僚討論，若要他接受藍白合，底線是兩陣營都要放棄既有黨籍，以無黨籍搭擋參選，如此才能說服大眾是理念的結合，而非政黨利益交換或密室政治，「但國民黨怎可能容忍一個百年政黨不提出自己的候選人，所以藍白合等於是假議題。」

國民黨17日徵召侯友宜公布的內參民調更無疑賜箭給柯，讓柯據此作為論述，以破解藍白合，甚至棄侯保柯的政治操作。

▲對於藍白合，柯曾直言他有一個黨要背，無法隨便跟人家合作。圖為民眾黨公職出席柯的參選總統記者會。

柯營人士表示，根據國民黨內參民調，柯、侯對上賴清德，支持度都是25％，差距只有小數點，幾乎平手，證明2人實力相當，一來沒道理是藍來整合白，此讓國民黨想當非綠共主的正當性不攻自破，二來支持度差不多，後續棄誰保誰還很難說，若以藍、白支持者特性觀之，「要藍營支持者投柯比較可能，但要柯粉拋棄柯轉投侯，那簡直不可能的任務！」

此外，柯營認為，棄保難在這次大選發酵的原因，首先是柯的人格特質很難在選戰中被邊緣化，觀察總統民調趨勢，柯不但穩坐2成支持度，且曲線持續往上，相較賴則起起伏伏，侯即便獲提名趨勢卻是往下；其次，柯的支持者很多是自他從政就堅定挺柯，甚至因上次總統大選柯未參選，不少人這次在網路直呼「等了4年」，交叉分析多份民調更發現，柯的支持度有近半來自40歲以下，年輕人自主性高，不受政黨操作，柯私下便多次對幕僚直言，「棄保對誰有利很難說，挺我的年輕人難道會去投國民黨？」

更多鏡週刊報導

【全文】招手友柯綠破解藍棄保 柯文哲搶當非賴共主

【柯搶當非賴共主2】「無郭投柯」連泛藍縣長也鬆動 他私下批侯無情無義

【柯搶當非賴共主3】現身獨派餐會修補關係 柯搶綠版圖參選講稿藏玄機