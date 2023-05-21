5億高中男恐非10F墜下！高大成2疑點推斷：低樓層「被滑落」

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中身家5億賴姓高中生與夏姓男子結婚2小時後，從10樓墜下亡，但賴男僅一隻手骨折，現場也未有任何血跡，死因為全案最大疑點。法醫高大成今(21)日下午1時前往命案現場檢視，大樓2樓有個造景平台，但從傷勢、屍體落地點來看，怎麼可能沒撞到造景平台？推測賴男恐怕是在低樓層「被滑落」墜樓。

▲法醫高大成重返命案現場。（圖／記者許權毅攝，下同）



高大成指出，死者倒臥位置緊鄰建築物，若是被拋下或是跳樓，依照拋物線，都會掉在距離大樓約3米左右的地方，明顯跟現場看到的不一樣，自己的跳的可能性不大。

且2樓有個凸出約2公尺遠的造景平台，照理說人墜樓，有高機率會撞到點後落地，這樣上面就會有大片血跡，但屍體距離大樓這麼近卻沒撞到，不太合理。

不僅如此，賴男手部骨折，沒有頭部出血，跟正常從10樓墜下的狀況不符合，推測應該是未撞到平台，比較像是「被滑落」，藉此推敲出整個犯案過程，賴男恐怕是與夏男前往10樓，喝下摻藥的啤酒後，被慢慢帶往樓下，接著在低樓層被丟下樓，高大成也建議鑑識從頭再做一次，並且要查10樓以下的陽台有沒有夏男的指紋。

回顧此案，26歲的夏男4日上午7時聯繫賴男，稱要教他處理房地產，要他帶著證件來找他，8時許2人一同前往北屯戶政所要登記結婚，夏男就在路上隨機搭訕2人當證人，取得2人簽名後就到戶政所辦理登記，而賴男回到夏男住處後2小時，就墜樓身亡。賴母日前召開記者會，指控夏男謀財害命，目前全案仍在偵辦中。