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4月男嬰「翻身摔地」狂吐奶！CT照出腦出血、頭骨折　急送開刀房

▲▼男嬰接受手術後已平安出院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男嬰翻身重摔地面，檢查出腦血、頭骨骨折，所幸接受手術後已平安出院。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新手爸媽別輕忽！高雄市一名4月大男嬰，在換尿布時突然翻身，從高處跌落地面，重重撞擊後腦勺，沒想到2天後，寶寶狂吐奶，經過電腦斷層掃瞄，發現他腦出血、頭骨骨折，經移除部分頭骨、清除血塊後，順利完成手術，目前已健康出院。

收治病例的義大醫院神經外科主任王浩洸表示，這名男嬰當時被父母送到醫院時精神委靡不振，父母焦急地說，他們夫妻倆辛苦做人，最後透過試管嬰兒才得到一對雙胞胎，前2天在幫寶寶換尿布時，寶寶突然翻身，從高處跌落到地上，撞到左後腦勺，他們把寶寶送到地區醫院檢查，醫師便讓他們回家靜養觀察。沒想到這兩天喝奶量開始降低、甚至開始吐奶。

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▲▼男嬰接受手術後已平安出院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲義大醫院神經外科主任王浩洸。（圖／記者許宥孺翻攝）

義大醫院神經外科王浩洸主任以及黃俊元醫師檢查後，發現寶寶有塊特別大的頭皮血腫之外，反應也是略顯遲鈍。腦部電腦斷層檢查結果，發現左側頂葉有大片紡錘狀的硬腦膜上出血與左頂骨骨折。醫療團隊向男嬰父母說明病況後，立即安排手術。

王浩洸表示，寶寶的頭骨非常的薄，甚至比指甲還薄，脆弱地拿一支鑷子輕敲一下， 便可能碎裂，所以醫師的動作要非常輕柔細膩。小心地移除部分頭骨後，將血塊悉數清除後，再用藥物止血並置入顱內壓監視儀，順利完成手術。

王浩洸說明，真正困難的不是手術，術後的照護才是最重要的。在藥物學上，孩童並不是成人的縮小版，很多的藥物嬰兒都無法使用，藥物劑量計算的方式也極其複雜，稍微少一點就沒效，稍微多一點可能就會有毒性。所幸男嬰在團隊細心照護下，很快轉醒恢復良好。

▲▼男嬰接受手術後已平安出院。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醫療團隊與男嬰父母共同切蛋糕，祝福男嬰往後都健康平安。（圖／記者許宥孺翻攝）

義大醫院兒童醫學部主治醫師蔡育承表示，提醒各位父母，嬰兒因換尿布跌落送醫並不罕見，所幸通常為低處跌落，極少出現嚴重後遺症。換尿布時應選擇平坦且高度小於1公尺的平面，避免濕滑、不平整、或角度太陡的地方，以免嬰兒滑落。

其次應先準備好需要的尿布、紙巾等，才不會因為嬰兒突然大小便手忙腳亂。最重要的是，家長換尿布時應保持專注，即使還不會翻身，手也要避免離開嬰兒，尤其切勿單獨將嬰兒留在尿布台上，以確保安全。

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