牛丼飯控久等了！台灣すき家全面恢復供應「溫泉蛋相關商品」

▲5/16起台灣すき家全面恢復供應「溫泉蛋相關商品」。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃士原／台北報導

國內蛋荒近期趨緩，超商開始供應茶葉蛋，早餐店含蛋商品也降價了，而在3月開始停止供應使用溫泉蛋餐點的台灣すき家（SUKIYA），今（16）日早上公告溫泉蛋相關商品全面恢復供應，同時還推出新品─溫玉壽喜燒牛丼（5/17開賣），溫泉蛋搭配特製壽喜燒醬汁，口感升級更加圓潤滑順。

前陣子福壽山農場也被迫暫停販售超人氣「靈氣茶葉蛋」，不過近期雞蛋供應穩定，因此福壽山農場日前公告「靈氣茶葉蛋」恢復販售，而且強調「不漲價」。

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隨著蛋價回穩，前陣子新竹湖口一間麵線攤4月底就將荷包蛋和水煮蛋的價格調降5元，變回原先的水煮蛋10元、荷包蛋15元。業者受訪時表示，過去蛋荒一箱200顆的雞蛋要價1400元，如今大約剩1100元，價格少了300元，因此決定跟著成本反應降價，「賺太多我會良心不安，能降的就降、不能降就是成本有到那裡。」

▲人氣甜點店「ISM」蛋糕捲降價。（圖／取自ISM臉書）

在台北天母地區的人氣甜點店「ISM」上周也公告蛋糕捲價格微調回降，即日起切片蛋糕捲調降10元，原味生乳捲切片售價從160元降到150元，整捲從630元降到600元，抹茶生乳捲切片從170元降到160元，整捲從700元降到670元，黑糖生乳捲切片從170元降到160元，整捲從700元降到670元。