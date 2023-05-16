似有若無的入梅！鄭明典分析「2指標」示警：遇到梅雨異常年

▲鄭明典分析指出今年是梅雨異常年。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

雖然已經進入梅雨季，但近期仍未出現典型梅雨型態的猛烈雨勢。中央氣象局長表示，今年南海夏季風指標異常偏弱，環流指標方面，梅雨鋒面組織性很弱，降雨紀錄勉強達標，但持續性不足，「遇到了統計上的梅雨異常年」。

一般而言，每年五、六月為梅雨季，但今年五月尚未出現典型梅雨型態的猛烈降雨，今年似有若無的入梅，鄭明典貼出入梅指標圖解釋，「藍色線為季風指標（南海夏季風指標）、紅色線為低層環流指標，當兩大指標轉為正值，就是台灣入梅的階段」。

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鄭明典指出，今年南海夏季風指標雖有出現，但異常偏弱；環流指標方面，梅雨鋒面斷斷續續、小擾動多，但組織性偏弱。若看降雨紀錄則勉強達標，可是持續性也不足，「看來是，遇到了統計上的梅雨異常年」。

氣象局簡任技正伍婉華表示，周四鋒面接近，清晨到上午西半部有零星短暫雨，午後西半部、各地山區有零星雷陣雨，入夜鋒面更近，西半部將有短暫陣雨或雷雨，周五、六鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，西半部有較大雨勢，周六晚上降雨緩和，周日西南風影響，中南部有短暫雨，其他地區午後有雨，下周一鋒面又接近，各地將有短暫降雨。